Los problemas de Julián Contreras con su nueva novela erótica: “No me la han querido editar por ser un hombre”

Pese a este titular, Julián Contreras tiene mucho que celebrar en la actualidad. El hermano de Francisco y Cayetano Rivera regresa a la vida pública con la publicación de su primera novela, en la que lleva volcado desde que comenzó la pandemia. Una trilogía de temática erótica cuya primera parte verá la luz, si todo va según lo previsto, el próximo mes de noviembre y que se podrá comprar en Amazon, tanto la edición impresa como la digital.

Julián Contreras Ordóñez en una imagen de archivo FOTO: GJB GTRES

Pero lo cierto es que esta nueva e ilusionante aventura no ha sido un camino de rosas para él. Las editoriales no se lo han puesto nada fácil a la hora de comprarle la historia por el hecho de que el autor sea un hombre. Así lo cuenta el propio Contreras a ‘La Razón’: “En una editorial me dijeron que es que solo editan a mujeres y que en mi novela faltaba la versión femenina de la autora, y yo le dije que era una pena que yo no sea mujer y que no me lo publicase por ser hombre, porque viviría toda mi vida de este escándalo. Yo aluciné”, ha comenzado diciendo un tanto indignado. “Al final aquí todo el mundo es muy progre y moderno pero cuando llevas un libro que aborda la temática de una manera más explícita, parece que estamos en la España de 1972″, desliza.

A pesar de haberlo intentado con otras editoriales, la respuesta ha sido negativa y el entendimiento entre autor y editor, inexistente: “En otra editorial me dijeron que solo estaban editando novelas románticas, y es que la mía es romántica y una historia de amor, pero narrada con otra entonación y con otro estilo. Había otra con la que contacté que me daba fecha para 2024...”. Ante esta evidente problemática, Julián ha asumido que los tiempos han cambiado, y es por eso que ha decidido ser él quien lleve a cabo todo el proceso de edición, maquetación e ilustración, con todos los gastos que eso conlleva.

Pese a esta realidad, el protagonista no pierde la ilusión y las ganas de que vea la luz esta novela en la que lleva volcado tanto tiempo, y aunque no ha querido entrar en detalles si el contenido es biográfico, sí ha dado unas pinceladas sobre lo que podrán encontrarse los lectores cuando se hagan con su ejemplar: “La gente podrá leer una historia de amor muy musicalizada que transcurre durante una semana de verano. Una cosa que me resultó bastante compleja es que el protagonista no tiene identidad, no tiene nombre, pero te familiarizas con él. Es una obra intensa y que no está recomendada para todos los públicos”, asegura.

Lo cierto es que esta novela no es la única prioridad en la vida de Julián Contreras. Después de casi dos años ‘en paro’, por fin ya recuperado su puesto de trabajo de relaciones públicas en el ‘Bingo Copacabana’, sala de juegos ubicada en Móstoles (Madrid). Allí estuvo trabajando un tiempo antes de que “la pandemia le arrebatase casi dos años de su vida”, tal y como asegura el protagonista.