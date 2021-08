Julián Contreras: “Me han convertido en un bufón de la televisión”

Gente

No, Julián Contreras no ha gozado de demasiada suerte casi nunca en el terreno laboral, y menos si nos centramos en el ámbito televisivo. Pero no por ello deja de intentarlo, y es que él se siente preparado y ganas no le faltan, pero por unas cosas u otras las circunstancias no parecen estar a su favor. Su último proyecto, un programa de actualidad en Televisión Española junto a otros compañeros como Gonzalo Miró, Irene Villa o Mari Pau Domínguez, solo le ha durado tres días; y es que la polémica surgida en torno a él ha provocado numerosas críticas a la cadena y por consiguiente su salida del espacio matinal. Se rotuló su presencia como «Julián Contreras, RR.PP de la sala de bingo Copacabana», y muchos lo consideraron publicidad encubierta. Él no comprende nada, «es que yo en ningún momento pedí que se me rotulase así, es más, si yo en algún momento lo hubiera pedido me hubiesen dicho que no».

Se desconoce si ha habido otros despidos por este motivo, pero el suyo ya es un hecho, «me parece una putada, la verdad, porque es algo que me apetecía muchísimo, estaba encantado, y si es algo que yo meto la pata, pues asumo las consecuencias, pero por algo que es ajeno a la voluntad de todo el mundo y que nadie sabe muy bien como ha ocurrido».

No es la primera vez que el hijo de Carmina Ordoñez pasa por este trance. Lo ha intentado muchas veces en televisión. Comenzó con la idea de prepararse para ser actor, tuvo algún pequeño papel en series como «Planta 25», pero sin demasiado éxito. Cómo colaborador le ha ido un poquito mejor, ha pasado por «Espejo Público», «De buena ley» e incluso «Hombres y Mujeres y Viceversa» que fue, quizá, donde más éxito tuvo. Pero en aquella ocasión era él quién no se sentía cómodo y optó por marcharse.

Años después le sucedería lo mismo en «Gran Hermano Vip». Desde entonces, solo le habíamos visto en una breve sección en «Corazón» con Anne Igartiburu, que hizo junto a Rosanna Zanetti y su cuñada Lourdes Montes y que no llegó a los dos meses de duración.

«No hay oportunidad»

No es una gran trayectoria, y él no entiende porqué no se le da la oportunidad de lograrlo, «yo lo llevo intentando siempre, pero la gente no me ve haciendo otra cosa que no sea lo que yo no quiero hacer, la gente piensa que yo no estoy capacitado para participar en un programa de debate ni de política ni de nada». Es más, ha llegado a un punto en que se siente tan menospreciado que se considera un bufón, «no hay oportunidad, yo soy un bufón de la tele que es en lo que nos ha convertido la tele a todos los que nacimos en la tele. Un bufón, aprovechado y frívolo, que se ríe del pobre espectador que madruga para ir a trabajar», afirma resignado. También es muy consciente de que gracias a su vida privada, podría haber tenido una carrera mucho más longeva en la pequeña pantalla, «pero eso nunca lo he querido». Mientras, busca editorial para publicar su primera novela erótica.