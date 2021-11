El drama de Elena Rodríguez: abandona su pasado más ‘oscuro’ mientras su hija Adara peligra en ‘Secret Story’

Famosos

Nueva etapa

Elena Rodríguez, madre de una de las concursantes más queridas y a la vez polémicas de la historia de los realities, Adara Molinero, ha compartido en sus redes sociales la que está siendo una de sus vivencias más complicadas.

Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez FOTO: Mediaset

La ex concursante de ‘Supervivientes’ se ha visto obligada a abandonar su casa de toda la vida, en la que se criaron tanto Adara como su otro hermano, Aitor Molinero: “Tengo un nudo en el estómago. Una sensación de tristeza, por los recuerdos, y alegría, por los cambios. En esta casa viví mucho tiempo con mis hijos y siento que termina un capítulo de mi vida”, ha escrito en sus historias de Instagram. Elena quiere dejar atrás su pasado más ‘oscuro’ para comenzar una nueva etapa lejos de algunos recuerdos que no le hacen ningún bien. “Me niego a no avanzar, a no sentir, a no hacer lo que me hace feliz, a no tener ilusión. A mis 49 años me siento más viva que nunca”, desliza.

La mudanza tiene lugar justo cuando su hija Adara se encuentra totalmente aislada del exterior en ‘Secret Story’. Justo esta misma noche, la concursante se encuentra nominada junto a los Gemeliers. Y en el caso de que esta fuese la expulsada, seguro que lamenta mucho no poder volver a la casa que tantos momentos felices (y no tanto) vivió junto a su familia.

Por el momento se desconoce el nuevo destino de Elena Rodríguez, aunque lo que sí es seguro, es que lo hará muy cerca de su nieto Martín, al que quiere, cuida y adora por encima de todo desde que llegase al mundo hace dos años.