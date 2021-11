“¿Es demandable?”:Jorge Javier llama “manipuladora” a Rocío Flores y asegura que se siente “timado” por ella

Egos TV

Muy crítico

La familia Flores-Moreno se ha convertido en el clan protagonista para la prensa del corazón en las últimas semanas. Desde que ‘Lecturas’ hiciese pública la noticia de la separación, son muchas las informaciones e interrogantes que han visto la luz sobre este asunto.

Noticias relacionadas Escándalo. Rocío Flores aclara su relación con Marta Riesco tras la polémica con Antonio David

El silencio y la actitud estratégica de los protagonistas y las últimas declaraciones de Rocío Flores han provocado el enfado de Jorge Javier Vázquez. Yiya, concursante de ‘Supervivientes 2020′, ‚donde coincidió con Rocío Flores, ha estado en la tarde de este lunes en el plató de ‘Sálvame’ para intentar desenmascarar a la que fuese su archienemiga pública durante su estancia en Honduras.

Jorge Javier Vázquez y Yiya FOTO: Mediaset

“Me sorprende la gran capacidad de adaptación que tiene Rocío Flores según el sitio en el que está”, comienza diciendo el presentador. Yiya le ha corregido asegurando que no se trata de adaptación, sino que la hija de Antonio David es “una manipuladora”. Por su parte, Jorge Javier le ha querido preguntar a la dirección de ‘Sálvame’ si llamar ‘manipuladora’ a alguien puede ser demandable, y ante la negativa de los jefes, ha dicho abiertamente que “Rocío Flores es una gran manipuladora”, y ha añadido lo siguiente: “Yo con ella me siento timado y a mis cincuenta años me la ha colado porque no es lo que parecía al principio”. Por su parte, la ex superviviente ha confesado que ella sí que fue conocedora de esa “doble cara” de su compañera desde el primer momento, y ha resaltado que la actitud de la hija de Antonio David es “sibilina”.

El programa ha vuelto a pintar una estampa de la joven que para nada le deja en buen lugar. En el caso del presentador catalán, su discurso y su percepción sobre Rocío ha cambiado por completo desde que Rocío Carrasco contase sus vivencias junto a su hija mayor en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.