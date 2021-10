Gente

'Sálvame'

Jorge Javier no se calla: su zasca tras confirmarse la ruptura de Antonio David y Olga Moreno

Diez días han pasado desde que la revista ‘Lecturas’ publicó en su portada que Antonio David y Olga Moreno habían puesto fin a su matrimonio tras más de veinte años de relación. Desde entonces, ninguno de los protagonistas se había pronunciado al respecto, sembrando la duda sobre la veracidad de la información que el medio manejaba. Hoy, por fin, el malagueño ha confirmado la ruptura poco después de que su hija, Rocío Flores, se viniera abajo en ‘El programa de Ana Rosa’ ante las preguntas de Joaquín Prat sobre la situación familiar. Ahora que se conoce parte de la verdad, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar pronunciarse sobre las declaraciones del ex guardia civil.

El presentador de ‘Sálvame’ se ha mostrado de lo más duro en los últimos días con todos aquellos que han negado la información de la revista ‘Lecturas’, defendiendo a capa y espada la veracidad del medio en el que colabora y asegurando que había pruebas muy solidas y contundentes de que Olga Moreno y Antonio David Flores habían tomado caminos separados. Ahora, Jorge Javier Vázquez no ha podido quedarse callado y, aunque no estaba presente en el plató, se ha puesto en contacto con Carlota Corredera para que desde el programa se dé la enhorabuena a la publicación y se muestre su apoyo ante el descrédito que ha sufrido en las últimas semanas, en un sonoro zasca a todos los ‘negacionistas’, en este caso de la ruptura.

Antonio David Flores en una imagen reciente FOTO: Chema Clares GTRES

Recientemente, Jorge Javier Vázquez se dirigió directamente a Diego Arrabal como una de las voces que más estaba cuestionando la información de la revista. El paparazzi parecía muy seguro de que la pareja seguía junta, y el presentador de ‘Sálvame’ aireó sus problemas pasados con ‘Lecturas’ como posible motivo de su desconfianza ante la noticia.

“A mí me dice públicamente que estoy deslegitimado porque tengo conflictos con la revista. ¿Y tú sí estás legitimado para hablar de Antonio David con el que tenéis abiertos muchos conflictos? Esto no se puede permitir tampoco, esto no es ninguna dictadura, Jorge, perdona que te diga”, replicó el fotógrafo a través de su canal de YouTube.