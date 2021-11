Hablamos con Olvido Hormigos tras su reaparición: así es su nueva vida como ‘profe’ y lejos de Telecinco

Famosos

Fuera de la televisión

Han pasado ocho años desde que Olvido Hormigos y Jorge Javier Vázquez protagonizasen uno de los momentos más tensos y bochornosos de la historia de la televisión en el ya extinto ‘Sálvame Deluxe’. Por aquel entonces, el presentador echaba del plató a la archienemiga pública de Belén Esteban al grito de “sucia” y dedicándole palabras del tipo “qué asco de tía”, todo ello después de haberla intentado retener agarrándola durante la recta final de la entrevista.

Como paso el día después olvido hormigos?

Jorge Javier vs Olvido Hormigos - Historia de España 2 pic.twitter.com/2K2L6Mdbd6 — El Árbol De La Vida (@TRISKEL008) October 7, 2020

Una casualidad de la vida es que este mismo martes haya sido el propio Jorge Javier el encargado de dar paso a un vídeo de Olvido Hormigos tras reaparecer públicamente el pasado sábado en un evento de cine familiar. Allí posó ante las cámaras y habló para la agencia Europa Press, a quienes ha asegurado lo siguiente: “Mi refugio es mi familia porque al final es lo que tenemos. Mi familia me ha apoyado siempre, y aunque un poquito tarde, lo he valorado. Pasé una etapa en la que lo pasé muy mal con lo de aquel vídeo, de hecho hay gente que parece que no lo puede superar. Nosotros no somos una familia moderna, nosotros nos queremos y es amor de verdad”, asegura una Olvido totalmente renovada.

Olvido Hormigos reaparece tras años fuera de los medios de comunicación FOTO: Telecinco

Respecto a cómo es su día a día desde que la prensa ya no le sigue ha dicho lo siguiente: “Yo estoy tranquila porque he retomado mi vida de siempre. Esto de las cámaras me resulta extraño y parece que no he estado nunca en este mundo de la televisión. No lo echo de menos, y fui yo la que decidió alejarme por completo”, desliza. Decidida a dejar atrás para siempre esos años que tanto mal le hicieron, está totalmente volcada en su faceta como profesora: “Ahora soy maestra y quiero ejercer como tal, pero no es compatible con la televisión. La tele fue una etapa muy dura y muy difícil. Estuve yendo en psicólogo y, aunque soy una mujer fuerte, te ayuda muchísimo”, asegura haciendo hincapié en la importancia de la salud mental.

‘La Razón’ ha podido hablar con la protagonista, y con la amabilidad que siempre le ha caracterizado, asegura que “no quiere hacer entrevistas” y que “no quiere volver a estar en los medios de comunicación”. Si hace tan solo unos días reapareció ante los focos fue porque “era una evento familiar al que no tenía pensado ni posar ni tampoco hablar”, cosa que al final sí hizo, en este caso de forma excepcional.