Mar Flores, enfadada, amenaza con demandas tras el escándalo de ‘Sálvame’ con sus polémicos audios

Mar Flores siempre ha intentado mantenerse al margen de la prensa del corazón y ha renegado de las noticias que llevaban su nombre. Un rechazo que ahora resulta chocante a tenor de las últimas informaciones que han visto la luz desde ‘Sálvame’. El magacín presentado por Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez hizo públicas la pasada semana unas notas de voz en las que se escucha a la modelo avisar a un paparazzi del paradero de su pareja, Elías Sacal, en un momento en que interrumpieron su relación.

En las grabaciones que han visto la luz pública, la modelo insiste al paparazzi en que saque a la luz las peores fotos del empresario: “Sácales feos y gordos. Si ha adelgazado, le haces photoshop, por favor. La dolce vita de Elías Sacal, cada día con una, es lo que interesa”. Ahora, unos días después, Mar Flores ha decidido dar un paso al frente y se ha pronunciado públicamente a través de sus redes sociales sobre toda esa polémica historia.

Primera historia del Instagram de Mar Flores FOTO: Instagram

“Mi abogado me recomienda no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que o diga inventar, pero si se involucra a otras personas no me puedo quedar callada”, comienza diciendo. Punto por punto, la protagonista ha querido explicar y matizar todo lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días: “Las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años a otras personas conocidas y que puede comprobarse googleando su nombre”.

Segunda parte del comunicado de Mar Flores FOTO: Instagram

“Ya estoy curtida en esto y me defenderé en los tribunales, pero poner en mi boca declaraciones sobre otras personas es muy dañino y totalmente falso. Nunca en mi vida hablaría mal de una mujer y aún menos de una amiga, todas ellas mujeres fantásticas, en concreto María José Suárez, Nieves Álvarez y Mar Saura, todas ellas ejemplo de mujeres emprendedoras, luchadoras, trabajadoras y estupendas y madres de familia. Todo lo que ha dicho sobre ellas poniéndolo en mi boca es absolutamente falso”, asegura la protagonista.

“NUNCA me he visto con el señor Jordi Martín en persona, ni he compartido cena con él en mi vida”, aclara, desmintiendo así lo que ha contado el polémico paparazzi en ‘Sálvame’.

Tercera y última parte del comunicado de Mar Flores FOTO: Instagram

Para concluir esta tanda de tres historias de Instagram, Mar Flores advierte que “tomará medidas legales contra Jordi Martín y todos los medios de comunicación que se hagan eco sobre informaciones falsas”.