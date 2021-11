“Tienes un máster en destrozar mujeres”: Antonio David desmonta a Jorge Javier Vázquez para proteger a Rocío Flores

Egos TV

Muy duro

Ya llevaba unos días avisando a sus seguidores. Antonio David ha publicado su último vídeo en ‘Youtube’, que lleva por título ‘Carta a Jorge Javier Vázquez’. Un clip de casi quince minutos en el que, haciendo uso de la hemeroteca y con toques sarcásticos, el ex guardia civil desmonta paso a paso al presentador catalán: “Aquí estoy, Jorge Javier Vázquez, compungido, esperando a que regreses al teatro después de la fiesta que te estás dando”, comienza diciendo.

Antonio David y Jorge Javier Vázquez FOTO: Gtres

“Este vídeo va dedicado a Jorge Javier por la carta que muy cariñosamente le ha dedicado a Rocío Flores, mi hija, en el blog de Lecturas. En esa carta hay muchísimos matices escondidos en la burla, el odio y el acoso. Acoso a una mujer de 25 años, mi hija e hija también de una amiga tuya. Ella nunca ha hablado mal de ti y nunca te ha bailado el agua. Intentas hacerme daño a mí a través suyo, pero te equivocas porque el único que sale perjudicado de esto cuando difamas y acosas a una mujer, eres tú. Deja a mi familia en paz y atácame a mí, de hombre a hombre”, desliza.

Antonio David lee un fragmento de la carta en la que el presentador arremete contra su hija asegurando que “sufre cuando la ve en ‘El Programa de Ana Rosa’, trabajando en la cadena que destroza a su familia”. A raíz de estas palabras, el ex guardia civil ha tirado de hemeroteca para desmontar al que ya se ha convertido en su archienemigo público: “Eres un manipulador y sigues mintiendo. No manches a la cadena porque en ella hay diferentes productoras. La productora en la que trabaja mi hija no tiene nada que ver con ‘La Fábrica de la Tele’. En ‘Unicorn’ no se vende humo, hay buenos profesionales, se imparte la pluralidad, no se difama y no se vende humo”, asegura.

“¿Te piensas que eres el consejero delegado para decidir si mi hija trabaja en la cadena o no? Eres un presentador y no se te olvide que cuando escupes para arriba ya sabes lo que pasa. Un amigo mío dice que no hay mayor autodestrucción que un bufón endiosado. Tú abusas de tu poder como presentador, ¿pretendes hacer con mi hija lo mismo que hiciste con Olvido Hormigos? desliza mientras muestra el famoso vídeo del ‘Deluxe’ en el que Jorge Javier protagoniza uno de los momentos más tensos de la televisión junto a la de Los Yébenes. “Tienes un máster en destrozar públicamente a las mujeres: Rosa Benito, Raquel Bollo, Rosario Mohedano, María José Campanario, Carmen Borrego y a una hija... Una hija de alguien a la que odias, Juls Janeiro”, concluye.