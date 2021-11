Diego Arrabal publica la imagen que hunde a Antonio David: “La verdad solo tiene un camino”

Gente

Foto delatora

La emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, en la que, entre otros muchos asuntos, narraba el supuesto maltrato físico y psicológico al que Antonio David la habría sometido, provocó un revuelo sin precedentes en España y desde entonces la opinión pública está dividida sobre este asunto. A través de las redes sociales se han creado movimientos de apoyo a los principales protagonistas, y uno de los más potentes es la conocida ‘marea azul’ que aboga por la inocencia del malagueño y la defensa de su familia.

La semana pasada se convocó una manifestación en Málaga en señal de apoyo a Antonio David Flores, a la que no faltaron los miembros más mediáticos de su familia. Rocío Flores, Olga Moreno y el propio ex guardia civil asistieron a la concentración y compartieron imágenes a través de sus redes sociales y el canal de YouTube del malagueño. En una de estas plataformas se llegó a decir que habían asistido cerca de 1000 o 2000 personas, una elevadísima cifra que no se corresponde en absoluto con la verdad, tal y como el paparazzi Diego Arrabal ha demostrado a golpe de fotografías.

La concentración en apoyo a Antonio David FOTO: Diego Arrabal YouTube

El colaborador, que siempre ha sido una de las voces más críticas con Rocío Carrasco y defensora de la presunción de inocencia de Antonio David, ha cambiado su discurso en esta ocasión para poner en entredicho las cifras que el malagueño compartió sobre los asistentes que acudieron a la concentración. “La verdad solo tiene un camino: si hay 300 personas, tengo que informar que hay 300 personas. Informar que hay 1000/2000 se llama manipular, mentir, vender humo... cosa que creía que detestabais”, espetó a través de su canal de YouTube, aludiendo a las plataformas de apoyo al ex guardia civil, a las que no pareció gustarles que los verdaderos números se hicieran públicos.

Además, Diego Arrabal también compartió una fotografía que no deja lugar a dudas. Se trata de una imagen de la plaza malagueña en la que se convocó la concentración, en la que se aprecia perfectamente que, ni de lejos, se llegó a los 1000 asistentes. Mucho menos 2000. Además, se especifica que la instantánea se tomó en el momento álgido de la manifestación, cuando Antonio David hizo su aparición estelar para dirigirse a sus seguidores, como si de un líder se tratara.