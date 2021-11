Lo que Jorge Javier quiso ocultar sobre Pepe Navarro: Vanessa Martín, la expareja que lo denunció por “agresiones y amenazas”

Famosos

La entrevista concedida por Pepe Navarro a Telecinco para contar su versión de la relación sentimental que mantuvo en los años 90 con Ivonne Reyes, y que tenía como objetivo demostrar que él no es el padre de su hijo Alejandro, ha sacado a la luz los episodios más oscuros de la vida del presentador. Así, tras el desencuentro televisivo de Paloma García-Pelayo y el veterano periodista, recordándole la denuncia por malos tratos que Vanessa Martín, una de sus amantes, le interpuso en 2002 y por la que fue condenado en firme en 2003, conocemos lo que se quiso ocultar de Pepe Navarro en Sábado Deluxe y provocó la bronca de Jorge Javier a la colaboradora: su historia de amor con Vanessa Martín, una modelo madrileña.

Paloma García Pelayo y Pepe Navarro FOTO: Mediaset

La modelo que, tras ganar el caso y ser indemnizada, hizo pública en televisión la relación de tres años que mantuvo con Navarro, aseguró en Dónde estás Corazón en 2009, no sólo que Pepe le pegó una paliza al comunicarle que quería romper con él, sino que se quedó embarazada a finales del 2000 y que sufrió un aborto el 7 de marzo de 2001, que casi le cuesta la vida. Aquella gestación que coincidió en el tiempo con la de Marlo, el segundo hijo que tuvo con Eva Zaldívar, tuvo lugar ocho meses después del nacimiento de Alejandro Reyes, su hijo legal, y de quien sigue renegando el presentador.

El presentador reconoce su relación “accidentada” con las mujeres

Fue durante su relación con Eva Zaldívar, la madre de sus dos hijos mayores, Andrea y Marlo, cuando Pepe Navarro, en la cima de su carrera profesional, conoció a Ivonne Reyes y a Vanessa Martín. Ambas mujeres, a las que conoció en platós de televisión trabajando, aseguran que mantuvieron relaciones con el atractivo presentador y que, producto de esos encuentros sexuales, se quedaron embarazadas con muy diferente fortuna. La única que consiguió que su hijo fuera reconocido de buen grado fue Zaldívar ya que, aunque Pepe supo del embarazo de Ivonne cuando se produjo, siempre puso en duda que él fuera el padre.

Eva Zaldivar y Mario Navarro

Peor suerte tuvo Vanessa, cuyo feto se malogró antes de cumplir el primer trimestre. Un ginecólogo, íntimo amigo de Pepe Navarro, guarda los secretos de este trío de mujeres y sus embarazos. Nunca ha hablado ni lo hará. Tampoco cuenta Vanessa Martín, por miedo a las demandas del presentador, su historia de amor y horror con el artífice de “La sonrisa del Pelícano” y “Esta noche cruzamos el Mississippi”. La única vez que habló la demandó, a ella y a la productora Cuarzo, por dos millones de euros. Perdió.

El aborto que acabó con la relación de Pepe Navarro y Vanessa Martín

Vanessa Martín, ex de Pepe Navarro, en 'Dónde Estás Corazón' FOTO: Antena 3

En diciembre de 2000, según el testimonio que dio la propia Vanessa Martín en DEC (”Dónde estás corazón” ) en 2009, la modelo se quedó embarazada y, en marzo de 2001, sufrió un aborto natural. “Hay datos de que mi hermana tuvo un aborto en un hospital”, aseguró su hermano Óscar, con quién se fue a vivir Vanessa tras su “accidentada” relación con Pepe Navarro. La madrileña, modelo y ex azafata de televisión, estuvo tres años con él hasta que, el 29 de diciembre de 2001, según sentencia firme, el presentador le propinó una paliza en la casa que éste tenía cerca de Plaza de Castilla y dónde solían verse. Al no estar vigente aún la Ley de Violencia de Género (sólo la de violencia doméstica) y, al no poder demostrar la convivencia, Pepe solo fue condenado por lesiones, de lo que se jactó en el Deluxe.

Pepe Navarro en su entrevista más polémica en 'Sábado Deluxe' FOTO: Mediaset

Vanessa, una veinteañera, fue golpeada y retenida por el presentador durante varias horas y sólo consiguió que le dejara salir de la casa tras convencerle de que le quería y no iba a romper la relación. Pidió auxilio a una amiga y llegó hasta dónde vivía su hermano, antes de perder la conciencia. Óscar, asustado, la llevó ensangrentada al hospital. Allí, los médicos de urgencias, iniciaron la pertinente denuncia debido a las lesiones que presentaba. Ella la ratificaría al día siguiente en la comisaría de Villaviciosa de Odón, localidad en la que residía, después de que su hermano la convenciera, amenazándola con ir a por el periodista.

Pepe Navarro, según el testimonio televisivo de Vanessa, el mismo que otorgó en sede judicial, la llamó sin descanso, durante los primeros días, pidiéndole una nueva oportunidad pero, tras denunciarle, comenzaron los insultos y las amenazas. Así consta en el sumario del caso que reluce mediáticamente casi veinte años después: “Te vas a arrepentir toda tu vida, tendrás lo que te mereces” le escribió el presentador en uno de sus últimos mensajes.

Todos estos detalles del dramático episodio que vivió fueron relatados en DEC. El presentador demandó a Vanessa, Cuarzo y Antena 3 TV, solicitando una indemnización de dos millones de euros, que perdió en varias instancias, si bien consiguió que le otorgaran medidas para impedir que volviera a emitirse o verse fragmentos de la entrevista.

Ivonne Reyes, no interpuso la demanda de paternidad a Navarro hasta el 2009, el año que nació su hijo

La bella presentadora venezolana mantuvo en secreto el nombre del padre de su único hijo, Alejandro, nacido en abril del año 2000 hasta que, después de años de especulaciones, el 15 de diciembre de 2009, interpuso una demanda de paternidad alegando que Pepe Navarro era el padre. En aquel momento, Pepe estaba esperando su cuarto hijo, Darco, fruto de su matrimonio con Lorena Aznar. Y ese mismo año, en octubre, Vanessa Martín se sentaba por primera y última vez en el plató estrella de Antena 3, en DEC, para reconocer que fue el aborto que sufrió de Pepe Navarro el motivo por el que decidió romper con él, después de tres años siendo su amante.

Alejandro es el hijo de Ivonne Reyes, junto a ella en la imagen, y cuya paternidad está ahora en entredicho. En la fotografía, asistiendo al funeral del hermano de Ivonne

Pepe siempre negó esta paternidad alegando, en sede judicial ya que en los medios ni siquiera reconoció haber tenido algo con Ivonne, que dejó de tener encuentros sexuales con ella en 1997. A pesar de ello, reconoció en Telecinco que quiso ayudarla económicamente cuándo ella le comunicó su embarazo y que, entonces, aún mantenían la amistad. “Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, ni una sola evidencia, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. Ahí están las pruebas, ahí está el documento. El juicio fue un tanto extraño”-reconoció Pepe Navarro a Jorge Javier Vázquez.

Pepe Navarro aceptó la invitación de Sábado Deluxe para demostrar, con los documentos que aportó al programa, que Alejandro Reyes no es su hijo, con el propósito de limpiar su imagen y salió escaldado: “Sólo tengo cuatro hijos. El de Ivonne Reyes no es mío”. Por un lado están de 26 y 20 años, fruto de la relación del periodista con Eva Zaldívar. Por otro, están Layla (15) y Darco (10), que nacieron del matrimonio entre el presentador y Lorena Aznar. A día de hoy, si no se le adjudica ningún otro hijo, serán cinco los herederos de un patrimonio calculado en unos 50 millones de euros.