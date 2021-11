El ‘huracán Rocío Carrasco’ y un discurso incongruente que pasa factura a Jorge Javier Vázquez

Gente

La noche de ayer de ‘Sábado Deluxe’ se presentaba fuerte desde el principio. Por primera vez, Pepe Navarro se sentaba en un plató de televisión para abordar el polémico asunto de su paternidad sobre el hijo de Ivonne Reyes, que le impuso un juez después de que el periodista se negara en varias ocasiones a realizarse las pruebas de ADN. Como era de esperar, el que fuera presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ negó por activa y por pasiva la versión difundida por la venezolana durante años, pero hoy los titulares se han centrado en un episodio que nada tiene que ver: la bronca de Jorge Javier Vázquez a Paloma García-Pelayo.

En un momento de la entrevista a Pepe Navarro, la periodista lanzó una pregunta sobre una denuncia que una mujer interpuso contra él por lesiones y que ganó en los tribunales. Por supuesto, al presentador no le hizo gracia que Paloma García-Pelayo sacara a relucir este asunto que pone en entredicho su trato a las mujeres, pero fue Jorge Javier Vázquez quien más molesto se mostró con su compañera. “Creo que en este momento, lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si lo tenías tan claro, no te hubieras sentado con este señor y hubieras dicho: ‘No quiero estar sentada con un maltratador’”, comenzó quejándose el de Badalona.

Su reprimenda era clara: un programa que durante meses se ha abanderado como principal combatiente contra la violencia de género a raíz de la serie documental de Rocío Carrasco, no puede ahora dar voz a un hombre acusado por lesiones a una mujer. “Me parece que, tal y como están las cosas, y no es esconder una realidad, me parece irresponsable y ventajista por tu parte sacar a la 1 de la madrugada este tema. Si tanto problema de conciencia te provocaba, haber hablado con la directora y no haberte sentado aquí esta noche”, continuó la bronca del presentador.

Además, el de Badalona pidió no coincidir más con Paloma García-Pelayo en un plató de televisión, unas declaraciones que muchos han entendido como “veto”.

El mensaje de Jorge Javier Vázquez era claro: si querías hurgar en este asunto, haberte quedado en casa. Mientras se da voz a bombo y platino a Rocío Carrasco por la supuesta violencia de género que Antonio David ejerció contra ella -sin que haya una sentencia que así lo demuestre-, se intenta silenciar otro caso de lesiones contra una mujer que, sin embargo, sí ganó la demanda, porque ahora interesa más el testimonio del presunto agresor, Pepe Navarro. Una doble vara de medir que ha sacado de quicio a la mayor parte de usuarios de la redes sociales.

Pues perdón, pero esta noche estoy con Paloma G. Pelayo. Los periodistas están para hacer preguntas. No me gusta el peloteo a los invitados como norma general. Y peor me parece que Jorge Javier la invite a no volver a su puesto de trabajo! No se lo merece. #pepenavarrodeluxe — Manel Ferrer (@manelferrer) November 27, 2021

¿Recordáis cuando en el Deluxe señalaban los vetos de Rocío Flores y decían que en directo pidió el veto de Belén Ro? Es lo que ha hecho esta noche Jorge Javier con Paloma García Pelayo #pepenavarrodeluxe — Xavi Oller (@xaviioller) November 28, 2021