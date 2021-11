Famosos

Antonio David acusa a ‘Sálvame’ de “encubrir la violencia de género” con la ex de Pepe Navarro, Vanessa Martín

La polémica protagonizada por Pepe Navarro e Ivonne Reyes trae ha acaparado prácticamente todos los contenidos televisivos y copa los grandes titulares de la prensa del corazón. Desde que el comunicador se sentase el pasado sábado en el ‘Deluxe’, su pasado más ‘oscuro’ ha vuelto a ver la luz pública gracias a la periodista Paloma García-Pelayo.

Corría el año 2002 cuando una modelo madrileña de nombre Vanessa Martín denuncia a Pepe Navarro por malos tratos. Un año después, Pepe Navarro fue condenado en firme y tuvo que indemnizarla. En 2009 fue la propia Vanessa la que contó en primera persona en el programa ‘Dónde estás corazón’ que el veterano periodista le había pegado una paliza cuando ella le comunicó sus deseos de finalizar su relación, entre otras muchas cosas.

Jorge Javier Vázquez, Vanessa Martín y Pepe Navarro FOTO: Gtres

Antonio David, quien ha vivido en sus propias carnes cómo se le tacha públicamente de “maltratador”, ha dado un paso al frente en su canal de ‘Youtube’: “Es injusto Vanessa, porque si los de ‘La fábrica de la tele’ realmente fuesen los abanderados de la lucha contra la violencia de género en lugar de sentar a Pepe Navarro en su plató pagándole una pasta, te hubiesen llevado a ti para contar tu testimonio, pero tú no les interesas. Interesa el personaje”, ha comenzado diciendo.

El ex guardia civil ha cuestionado el comportamiento de Jorge Javier Vázquez con Paloma García-Pelayo después de que la periodista pusiese sobre la mesa la sentencia condenatoria de Pepe Navarro: “Ellos no querían que se supiese que Pepe Navarro tenía esa sentencia para que no se les cayese el chiringuito. Coartan la libertad de expresión para encubrir la violencia de género y dicen que es una pregunta desafortunada porque les revienta el negocio”, desliza.

Antonio David y Jorge Javier Vázquez FOTO: Gtres

“Espero que el ministerio de Igualdad te tenga presente para los siguientes premios de las meninas. Estabais escondiendo la realidad hasta que Paloma García Pelayo lo ha destapado con su pregunta. A mí me despedisteis aludiendo a un documental que habéis vendido durante más de cuatro meses. Condenando públicamente a una persona por maltrato cuando los jueces han dicho todo lo contrario. Atacas a Paloma por no seguir las directrices del programa. Lo que hizo fue su trabajo y tú has condenado la libertad de expresión y a la libertad de información de un periodista”. Este es el mensaje que el marido de Olga Moreno le ha dedicado a Jorge Javier Vázquez. La guerra está servida.