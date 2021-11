Ivonne Reyes: los detalles de toda una vida marcada por su “amor” a Pepe Navarro

Gente

Ivonne Reyes vuelve a colocarse en el foco mediático tras la durísima entrevista con la que Pepe Navarro aseguró en ‘Sábado Deluxe’, con más rotundidad que nunca y con “pruebas para demostrarlo”, que no es el padre biológico de Alejandro Reyes. Unas palabras a las que la venezolana, indignada, se ha pronunciado en ‘El programa de Ana Rosa’, asegurando que se esperaba las declaraciones de Pepe porque “es muy previsible”. “No ha habido nada que me sorprendiera”, ha añadido, dejando claro que pese a las presuntas pruebas que tiene el presentador en su poder, “la justicia me ha dado la razón. Es algo que ya está juzgado y no cabe recurso”.

“Alejandro es su hijo legítimo, ya que está reconocido en una sentencia judicial firme”, ha añadido, por lo que en palabras de la venezolana, “tiene los mismos derechos que sus hermanos y es inamovible a todos los efectos legales”. “Es absolutamente falso” que puedan deshererdarlo cuando Pepe fallezca, como ha dejado entrever el periodista en su entrevista en el ‘Deluxe’.

Pero pese a su enfado, Ivonne confiesa que por el momento piensa “mantenerse al margen” y no responder al padre de su hijo vía exclusiva. Una actitud que también comparte su hijo, que “sigue con su trabajo de actor en Madrid por el que lleva preparándose tanto tiempo”. Una guerra que mantiene con el periodista desde tiempos inmemorables, y es que la vida de la actriz se ha visto marcada siempre por su amor y polémica con Pepe Navarro.

Sus inicios televisivos

Ivonne Dayanna Reyes Torres, cuarta de cinco hermanos, nació el 8 de octubre de 1967 en Valencia (Venezuela). En 1990 se da el “sí, quiero” con Miguel Mata, hermano y mánager del famoso actor de telenovelas Carlos Mata, quien le abre las puertas del mundo de la televisión. Un año más tarde ambos de mudan a Madrid, donde la venezolana prueba suerte profesional; y tan solo cuatro años más tarde rompe su relación con “Micky”.

Ivonne Reyes asegura que Pepe Navarro le pidió que abortara

Alcanzó la fama en nuestro país gracias a su papel de azafata en el concurso El precio justo, presentado por Joaquín Prat. Le siguieron en orden Todo por la pasta, La batalla de las estrellas, Gran fiesta y El gran juego de la oca, donde conoció a Pepe Navarro.

Ambos mantuvieron una relación sentimental en secreto que duró cuatro años, desde 1995 hasta 1999. De esta historia de amor nació Alejandro Reyes, el único hijo de la actriz. Una paternidad también secreta, de la que no tuvimos conocimiento hasta la demanda que presentó esta el 15 de diciembre de 2009 alegando que era hijo del presentador, ya que por entonces salía con un tal José María Guzmán, piloto de Spanair. Es ahí cuando comenzó su “calvario” judicial contra Pepe Navarro.

Las fotos que Ivonne Reyes publicó junto a su hijo fueron tomadas por el venezolano Carlos Marques

Su “calvario” judicial

Tras años para conseguir ser reconocido como hijo del presentador, finalmente en 2012 el Tribunal de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la paternidad, pese a no haberse sometido a las pruebas de ADN requeridas. Una guerra entre ambos que se recrudeció al cumplir la mayoría de edad, pero a día de hoy Pepe Navarro sigue manteniendo que Alejandro no es su hijo y todo se trata de una gran mentira de Ivonne Reyes.

Mientras, Ivonne Reyes ha continuado su carrera televisiva como presentadora en ‘Mira quien baila’ o concursante en ‘Gran Hermano Vip’. También en el ámbito sentimental mantuvo una relación con el comandante de Air Europa Víctor Martínez Chocarro, el empresario burgalés llamado Jesús Arranz Monje, un antiguo cargo del PP, Sergio Ayala; y el último, un conocido actor de telenovelas llamado Gabriel Fernández, con quien había anunciado su compromiso por todo lo alto, pero cuya boda se canceló a tan solo unas semanas antes de celebrarse, poniendo así fin a su historia de amor tras siete meses juntos.