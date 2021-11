Antonio David quiere invitar a comer a Pablo Iglesias e Irene Montero

Gente

Encuentro

Ha pasado más de medio año desde que se estrenó en Telecinco la serie documental de la hija de la Jurado, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que narraba el supuesto maltrato físico y psicológico al que su exmarido, Antonio David Flores, la habría sometido. Su durísimo testimonio generó un gran revuelo entre la opinión pública y llegaron a pronunciarse importantes personalidades políticas, incluida la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio por ciertas las palabras de Carrasco y para condenar la violencia de género. Ahora, parece que el malagueño tiene algo que decir al respecto, y acaba de confesar que le gustaría invitar a comer a la política y a su marido, Pablo Iglesias.

Desde que fue despedido de La fábrica de la tele en pleno directo a raíz del estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, el malagueño ha intentando hacerse un hueco en YouTube para ganarse la vida. Ahora regenta un canal en el que publica vídeos de todo tipo, y en uno de los últimos clips responde a varias preguntas que le lanza una entrevistadora. A la cuestión “¿con quién te gustaría cenar?”, Antonio David lo tiene claro: “Con Irene Montero y Pablo Iglesias, con los dos juntos”. ¿Escucharán su petición la ministra de Igualdad y el exlíder de Podemos?

Antonio David en su canal de 'Youtube' FOTO: Youtube

Lo cierto es que no es la primera vez que Antonio David Flores lanza un órdago a Irene Montero. Cuando esta manifestó su apoyo públicamente a Rocío Carrasco, el ex guardia civil se mostró indignado y la denunció ante la Comisión Europea de Bruselas acusándola de vulnerar su presunción de inocencia, una demanda que se admitió a trámite. Meses después, el malagueño volvió a dirigirse a ella a través de su canal de YouTube, exigiéndole “justicia” ante lo dañada que ha quedado su imagen tras la emisión de la serie documental: “Después de siete meses, le pido a la ministra de Igualdad que revise esto, que tome las acciones oportunas y correspondientes a su cargo y que realmente haga justicia. Esto no se puede permitir. Hasta aquí”.