David Valldeperas desafía públicamente a su ‘enemigo’ Antonio David: “No le tengo miedo”

Egos TV

Conflicto

Desde que el despido de Antonio David en ‘Sálvame’ se declarase como “nulo por vulneración al derecho al honor”, la guerra mediática entre el ex guardia civil y los directores del programa de Telecinco es toda una realidad.

Después de casi dos meses de silencio sobre los Flores-Moreno, ‘Sálvame’ volvía a exponer al mediático clan a raíz de la noticia que la revista ‘Lecturas’ publicó sobre la separación entre Olga Moreno y Antonio David. Por su parte, el ex colaborador decidía manifestarse sobre la praxis del programa en su canal de ‘Youtube’, donde la cúpula no salía precisamente bien parada. David Valldeperas, tampoco.

David Valldeperas este domingo en declaraciones a los medios FOTO: Europa Press

Ahora, en declaraciones a Europa Press, David Valldeperas ha dejado claro que no tiene miedo ninguno a Antonio David Flores: “¿Miedo a qué?. No, en absoluto”, comienza diciendo tras ser preguntado por las posibles medidas que este pudiese emprender contra el programa y sus colaboradores.

“Cada uno de esos que se han sentado en los platós hablando libremente. Que sepan que hay una responsabilidad que está en los juzgados, no en la tele, y a cada uno los voy a llevar al juzgado”, aseguró el ex de Rocío Carrasco hace unos meses. Respecto a todo lo que ha dicho Antonio David sobre él y sobre el modus operandi de ‘La Fábrica de la Tele’, Valldeperas desliza que “no sabe nada, porque no le sigue”. Una indirecta que no ha pasado desapercibida entre los seguidores de la familia Flores-Moreno.

A la que parece que sí sigue de cerca es a Rocío Carrasco, ya que, además de mantener contacto con ella, ha asegurado que será más pronto que tarde cuando esta reaparezca en telecinco tras el misterioso adiós de su sección como defensora de la audiencia: “Antes era una cosita para el verano pero ahora estamos preparando lo nuevo. Lo veremos pronto”, concluye el director de ‘Sálvame’ sobre los proyectos profesionales de la hija de Rocío Jurado.