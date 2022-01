Primeras palabras de un devastado Jacobo Ostos tras la muerte de su padre, Jaime Ostos

El mundo del toro y de la crónica social está de luto tras conocer la noticia de la muerte de Jaime Ostos. El torero ha perdido la vida este sábado a los 90 años de edad como consecuencia de un infarto que ha sufrido esta misma mañana.

JAIME OSTOS FOTO: Cipriano Pastrano La Razón

Jaime y su mujer, Mari Ángeles Grajal, se encontraban de viaje en Colombia cuando se ha producido el trágico suceso, ya que ambos siempre pasan las fiestas navideñas en Bogotá. Esta realidad deja rota de dolor a una mujer que permaneció al lado de su marido a sol y a sombra, y también a cuatro hijos que hoy lloran la muerte de su padre.

Uno de ellos, el más mediático, Jacobo Ostos, ha hablado públicamente para el programa ‘Viva la Vida’ después de que el programa presentado por Emma García se haya puesto en contacto con él para darle el pésame. El DJ ha desvelado que Jaime Ostos será incinerado en Colombia y que su madre viajará de regreso a España este mismo sábado con las cenizas, todo ello con el fin de darle el último adiós en su país natal: “Mi padre estaba genial, ha muerto como quería: bailando con su gente y el amor de su vida”, ha comenzado diciendo sin poder evitar contener las lágrimas.

Jacobo Ostos, hijo del veterano torero Jaime Ostos FOTO: Instagram

“Cuando mi madre me ha llamado para contármelo, pensaba que estaba soñando. He hablado con mi hermana Gabi, que se ha enterado hace un rato, y con el que no he hablado es con Jaime, que está en Estados Unidos y no sé si se ha enterado”. deslizaba. Ensalzando la figura de su progenitor, Jacobo se ha mostrado conmocionado con esta pérdida, ya que, según su familia, “se encontraba bien de salud”.