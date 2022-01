El día en que Raúl Prieto y Joaquín Torres se convirtieron en pareja fuera de los focos de Telecinco

Este miércoles 19 de enero Raúl Prieto cumplía 46 años rodeado de sus seres queridos. El actual director de ‘Viva la Vida’ celebra su aniversario en un buen momento profesional y aún más en lo personal de la mano del que es su pareja desde hace más de cinco años, el arquitecto Joaquín Torres.

A pesar de que Prieto es muy celoso de su intimidad y son contadas las ocasiones en las que comparte los detalles más personales sobre su relación sentimental, en esta ocasión, ha sido su pareja la que ha querido tener un bonito gesto público con el director de Telecinco a través de las redes sociales.

Joaquín Torres ha compartido con todos sus seguidores una imagen en la que ambos disfrutan de uno de sus últimos viajes en La Rioja: “¡Muchas felicidades! Que sigamos cumpliendo mucho más juntos”, ha escrito junto a esta fotografía en la que Joaquín aparece subido encima de Raúl.

Joaquín Torres y Raúl Prieto FOTO: Instagram

Son pocas las ocasiones en las que Torres se ha pronunciado públicamente sobre esta relación, que aunque no es muy mediática sí es conocida por todos detrás de las cámaras de Telecinco. Hace tan solo unos meses, el arquitecto hacía alusión a sus sentimientos por Raúl Prieto en una conversación con Toñi Moreno: “Raúl me ha ofrecido una vida de equilibrio. Es alguien a quien quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de comportarme como soy yo”, deslizaba el protagonista para la revista ‘Lecturas’.