Exclusiva: Rocío Carrasco tiende una encerrona a Ortega Cano

FOTO: AS

Con un vídeo, de una duración de 6 minutos, se ha promocionado en el nuevo Salvame Limón el especial previo a la emisión de la segunda parte del documental “En el nombre de Rocío”. En las imágenes se ve como la hija de Rocío Jurado, la verdadera protagonista de la docuserie, vestida con un pantalón y jersey rosa, empieza a abrir cajas y maletas en las que se acumulan infinidad de recuerdos de su madre. “Mi madre guardaba todo no tiraba nada, no se desprendía de nada”, decía mientras desembalaba emocionada ropa , objetos y obras de arte que han estado guardadas desde su muerte.

Todo indica que estos recuerdos de Rocío Jurado serán el nuevo hilo conductor de la segunda parte de la docuserie que está centrada en lo que ocurrió en la familia a raíz de la enfermedad y muerte de “La más grande”, especialmente sus sonados desencuentros. Todas sus pertenencias, que estaban embaladas y en un guardamuebles, fueron trasladados de manera televisada a una nueva ubicación: una nave en Boadilla del Monte, reconvertida en plató, dónde se graba la docuserie.

Rocío Carrasco aún conserva objetos de Ortega Cano y sus hermanos

Rocío Carrasco y Rocío Flores en una imagen de archivo FOTO: EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

En el especial que veremos próximamente en Telecinco, mientras abre algunas cajas, Rocío descubre algunas pertenencias del viudo de su madre: capotes, fotos y documentos, así como retratos y dibujos de sus hermanos. Sorprendida ante el descubrimiento, Rocío ha decidido enviar estos objetos a sus legítimos dueños. Para ello, ha contratado a una mensajería para su entrega en el domicilio del torero. Pero, ante la sorpresa de todos, y según han comunicado en Sálvame, el torero ha rechazado el envío.

Según ha relatado Omar Suárez, desde la puerta del domicilio del torero, que ha sido testigo del momento en que los empleados de la empresa de mensajería han llevado las cajas, la entrega no se ha producido: “Las cajas han llegado aquí poco después de la emisión del trailer. Pero, en la casa de Ortega Cano, no quieren recoger esas cajas y han comentado que si le querían hacer llegar estas pertenencias, Rocío Carrasco debería haber llamado antes al abogado del torero “.

Para confirmar los hechos, LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Ana María Aldón, que nos ha explicado lo ocurrido. “Yo no estaba en casa porque esto ha sido a mediodía, sobre las dos de la tarde y yo acabo de llegar. Ni siquiera he podido hablar con Jose porque lleva todo el tiempo al teléfono. Solo sé lo que le estoy escuchando. Al parecer, ha salido mi cuñado Aniceto a abrir la puerta y les ha dicho que pasen con las cajas dentro, ya que había prensa fuera. Los de la empresa de transporte han dicho que la entrega tenía que hacerse fuera y que el momento tenía que ser grabado. Por eso, no se ha hecho la entrega. Es lo único que yo sé. Habla con Jose, si quieres que él te lo explique mejor”, nos dice Ana María.