La tajante respuesta de Raquel Mosquera a Rocío Carrasco: “Seré la viuda de Pedro Carrasco hasta que me muera”

Raquel Mosquera ha sido una de las personas afectadas tras el paso de Rocío Carrasco por ‘Montealto’, el programa especial emitido este viernes en Telecinco que hacía un repaso por los rincones más desconocidos para el gran público de la casa de Rocío Jurado en la que vivió toda la familia.

Rocío Carrasco se cambia de look en uno de sus días más especiales FOTO: Mediaset

La herencia del fallecido Pedro Carrasco fue uno de los asuntos a tratar durante el programa. Una herencia que, según Rociíto, nunca ha llegado a sus manos por parte de Mosquera: “No es su viuda, el estado civil es casada. Me gustaría tener fotos con mi padre. Mi madre tenía miles, pero yo pensaba que eso no lo iba a tener”, empezó diciendo. “Yo creo que las cosas no sean hecho como se deberían de hacer y mucho menos se han contado como son y por eso he hecho el documental”, ha deslizado haciendo alusión, en parte, al tema de la herencia.

La peluquera no ha tardado en responder a la hija de su fallecido marido, y lo ha hecho de forma contundente a través de su cuenta personal de Instagram con una fotografía junto a Pedro Carraso. Mediante un texto emotivo a la vez que extenso, Raquel ha querido dejar claro su punto de vista, y no ha dudado en mandarle un mensaje a Rocío Carrasco.

“Hay que hablar con el corazón y no con ironías. Para hablar hay que hacerlo con propiedad y con seguridad cuando vas a decir algo, especialmente en televisión y no decir algo sabiendo que se hace daño y luego dudar si se dice o no así, haciéndonos los tontos. Pero la gente, vosotr@s no sois tont@s, eso no cuela, ni lo creéis. Pero claro es un directo, es más complicado que cuando, es grabado y todo revisado al dedillo, hay que ser muy natural, transparente, sincera, cercana y hablar con el corazón. Solo si es así se llega al corazón de las personas y te creen”, escribe una afectada Raquel Mosquera sobre la actitud de Rociito durante la emisión de ‘Montealto’.

PEDRO CARRASCO CON SU HIJA ROCIO Y SU NOVIA RAQUEL MOSQUERA POSANDO DURANTE UNAS VACACIONES DE VERANO EN CADIZ FOTO: JP ©GTRESONLINE

“Yo seré la viuda del gran Pedro Carrasco toda la vida hasta el día que me muera. Pese a quien pese, cuando yo tengo todos los trofeos de mi marido Pedro Carrasco, que no tienen valor económico y si sentimental, pues será por algo. Será porque yo renuncié a lo que tenía más valor económico y me correspondía. Yo le hice un museo en mi casa, donde los veo todos los días, junto a su retrato y el de sus padres. a él le gustaría”. asegura Raquel Mosquera, contestando así a las palabras de la mujer de Fidel Albiac. “El quiso mucho alguna persona, que con los años cuando creció, supuestamente, no hizo lo mismo. Especialmente cuando a esa persona dedico mucho tiempo, atención educación y cariño. Pero él la echo en falta en muchas ocasiones”, concluye refiriéndose a la hija de su difundo marido.