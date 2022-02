Antonio David rompe su silencio y saca las garras por Marta Riesco: “Han intentado ridiculizarla y estigmatizarla como mujer”

Antonio David Flores se ha mostrado ausente en las últimas semanas después de que la que fuese su pareja, Marta Riesco, se viese obligada a acogerse a una baja laboral debido a la presión mediática a la que habría estado sometida. Muchos se han preguntado por qué el ex guardia civil no daba la cara por ella o no se desplazaba hasta Madrid para estar junto a la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ en uno de sus momentos más complicados.

Antonio David y Marta Riesco FOTO: Gtres

Ahora, y a través de su canal de Youtube, ha publicado un nuevo vídeo cuyo contenido iba a estar dedicado a comentar ‘Montealto’, el especial que se emitió el pasado martes sobre Rocío Carrasco. Antes de entrar en esta materia, el todavía marido de Olga Moreno ha querido aclarar y explicar en primera persona algunas de las cosas que han sucedido en los últimos días respecto a su relación con Marta Riesco. “Quiero aclarar ciertas cosas en relación a estas últimas semanas”, ha comenzado diciendo.

“Hace unos meses ya advertí que se estaba señalando con letra escarlata a una persona por estar conmigo. Desde ese momento, la presión mediática ejercida sobre ella ha sido tan cruel, tan injusta y desproporcionada que se le ha hecho un daño tremendo. Es una gran profesional y una gran periodista. En el terreno profesional se la ha intentado ridiculizar, y en lo personal se le ha intentado estigmatizar como mujer, todo ello con el objetivo de hacerme daño a mí y de tener a una persona más para meter en la máquina de picar carne y generar audiencia”, asegura de forma tajante.

“La imagen que se ha dado de ella no corresponde con la realidad. No han tenido en cuenta ni la difícil posición en la que se encuentra por estar relacionada conmigo y trabajando en la cadena en la que me insultan y en la que me consideran su enemigo número uno”. Antonio David ha pedido encarecidamente a sus seguidores que diferencien la lucha que mantiene unida a ‘la marea azul’ de su parcela personal, de la cual parece ya no querer hablar a pesar de haber vivido de ella durante muchos años.