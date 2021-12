Raquel Mosquera confiesa lo que más le ha ofendido de Rocío Carrasco

Gente

Docuserie

Raquel Mosquera ha desvelado lo que más le ha ofendido de Rocío Carrasco. La colaboradora le ha plantado cara y ha recordado la última vez que su difunto marido se reunió con su hija. Una versión muy distina a la que la hija de “la más grande” difundió en el docudrama “Rocío: Contar la verdad para seguir viva”.

La peluquera se ha pronunciado en el programa “Viva la vida”. Mosquera, muy molesta, ha reconocido que le sigue afectando. «Lo que más me puede ofender es que encima que Pedro no se pueda defender y, como habéis escuchado todos, a su padre no le dejó muy bien en el documental».

«¿Decir que su padre iba haciendo curvas por otras cosas? ¿Qué es lo que ha insinuado? ¿Cómo se puede hacer eso a un señor que encima de ser una grandísima persona, era un gran deportista?. Si tan valiente es que diga a qué cosas se refería. Me reitero, todo lo que yo conté, es verdad. No mi verdad, es verdad lo que yo expliqué. No es verdad lo que dice ella. Miente».

Según Rocío Carrasco antes de morir su progenitor mantuvo una conversación con él que les reconcilió. Un encuentro que le aconsejó Fidel Albiac. «Entramos a la casa nos sentamos y la otra persona, el que es ahora su marido, estaba cruzado de brazos escuchando las palabras que le decía a Pedro su hija. Nunca he contado el contenido de esa conversación, pero de la forma en la que se dirigía a su padre no fue la más adecuada», ha afirmado la peluquera quien ha explicado que aquel día llevaron los regalos de reyes para los nietos. «No vimos a los niños. Si fue tan cordial esa conversación, ¿por qué no los vimos?».

Pedro Carraco, con su hija Rocío, y con Raquel Mosquera, en Cádiz. FOTO: JP ©GTRESONLINE

Mosquera ha señalado que a su marido no le gustaba Albiac. «No quería encontrarse con el que es ahora el marido. Se la tenía guardada desde lo que pasó en el hospital. Yo hablo de lo que he vivido».

Mosquera ha destacado que duda mucho del testimonio completo que ofreció Rocío Carrasco en su docuserie. «En lo mío, que es tan importante, ha mentido. ¿Por qué me voy a creer otras cosas que ha contado?».«Sé perdonar. No soy rencorosa, pero en mi corazoncito tengo grabado lo que sucedió aquella noche», afirma. «Yo lloré, me dolió y lo pasé muy mal. Después del documental ingresé por depresión. Estar escuchando esas cosas me han afectado», ha señalado.