Kiko Hernández delata a Rocío Carrasco: “No quiere a sus hermanos”

Las polémicas declaraciones de Kiko Rivera en la revista ‘Lecturas’, en las que aseguró que propinó una bofetada a su hermana Isa Pantoja para evitar que “se cortara las venas”, siguen trayendo mucha cola en la crónica social. Como no podía ser de otra forma, este asunto ha ocupado buena parte de la escaleta de ‘Sálvame’, y en el fervor del debate, Kiko Hernández se ha excedido haciendo una comparación que no podría beneficiar en absoluto a su amiga Rocío Carrasco de cara a la opinión pública.

El colaborador señaló que, bajo su punto de vista, Kiko Rivera no quiere a su hermana Isa Pantoja, y fue entonces cuando exclamó: “Pero no pasa nada, ahí tienes a Rocío Carrasco, que no quiere a su hermano ni a su hermana”. Se trata de una afirmación muy contundente que extraña en boca de Kiko Hernández, uno de los tertulianos que más ha defendido a la hija de la Jurado en los últimos meses. Entre ellos hay muy buena sintonía, hasta el punto de que Carrasco ha conocido a las hijas de Hernández. Teniendo en cuenta la buena relación que hay entre ellos, parece que Kiko habla en posesión de la verdad cuando suelta tal afirmación.

Kiko Hernandez: no pasa nada que Kiko Rivera no quiera a su hermana, ahí tienes a Rocio Carrasco que no quiere a sus hermanos ni a sus hijos...

🙈🙉🙊@isabelgl @beacortazar20 @pbarrientos11 @RBenitoOficial pic.twitter.com/g0IRtcIjP8 — Love ✨♥ (@olguisty) February 3, 2022

Pero la cosa no quedó ahí, y es que Kiko Hernández también aseguró que Rocío Carrasco “no puede ni ver a sus hijos”, otras declaraciones que, de nuevo, no dejan muy bien a Rocío Carrasco. En pos de lavar su imagen de mujer fría, la heredera universal de la Jurado dejó caer en varias ocasiones que había roto la relación con sus hermanos por el vínculo que estos habían formado con Antonio David Flores, su exmarido. Sin embargo, las afirmaciones de Kiko Hernández vuelven a dibujarla como una persona insensible, al menos en lo que a la relación con sus hermanos e hijos se refiere.

Precisamente, en la noche de ayer, Rocío Carrasco se pronunció sobre el enfrentamiento que mantiene con Gloria Camila y José Fernando, defendiéndose de las acusaciones de “mala hermana” que en los últimos tiempos se han vertido sobre ella por no estar a su lado cuando falleció ‘la más grande’. “Todo se entenderá. Yo no les he fallado. En ese momento, a la hermana mayor se le había muerto el padre, la madre y estaba viviendo lo que estaba viviendo. Hay que tener un poco de miramiento. Yo ahí no podía ni conmigo”, sentenció en ‘Montealto: regreso a la casa’.