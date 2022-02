Rocío Flores enseña públicamente el resultado de su operación de pecho

La pasada semana Rocío Flores tomaba la decisión de acudir a a una conocida clínica de Madrid para operarse el pecho. Después de unos días ausente en redes sociales, donde siempre se muestra de lo más activa, la hija de Rocío Carrasco contaba todos los detalles sobre su paso por quirófano.

Rocío Flores se somete a una operación de pecho FOTO: Instagram

“Me paso por aquí para deciros que todo está bien, todo ha salido genial. Efectivamente, me he operado el pecho. Tenía muchísimas ganas de hacérmelo, y cuando me encuentre mejor os iré contando el proceso. Me han dado el alta hoy, y estoy un poco en reposo, dolorida, pero todo ha salido bien”, confesó la protagonista a través de los stories de Instagram, en los cuales se puede ver el vendaje en el pecho.

Durante la noche de este martes, la colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha compartido una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram, donde ha mostrado y compartido con sus seguidores los resultados obtenidos dos semanas después de su intervención.

“Primer vestido que me pongo después de la operación y aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho no podéis imaginar la alegría que sentí 😍 fue para una 👰🏼 y es de @sesamobymarta 🤍( aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación solo me lo quité para la foto”, ha escrito junto a esta imagen, donde se aprecia una clara diferencia estética.