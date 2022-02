Rocío Carrasco, sobre la separación de sus padres: “Sufrí muchísimo”

Anoche, en una nueva emisión de “Montealto: Regreso a la casa”, Rocío Carrasco se enfrentó a los recuerdos de una nueva estancia de la «casa de muñecas» que Mediaset ha recreado en el plató de Telecinco: el cuarto de baño, el lugar donde su madre, Rocío Jurado, se maquillaba. «Era capaz de maquillarse en el coche. Íbamos para alguna gala o para el teatro y en mitad del viaje se bajaba el espejo del coche y empezaba a pintarse el ojo con una precisión, que era alucinante«, ha recordado Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco ha entrado al plató de Telecinco escuchando una de las canciones más emblemáticos de Rocío Jurado, “Madre”. La hija de “la más grande” no ha podido contener las lágrimas: «Esta canción dejé de escucharla. Es la única que me cuesta mucho escuchar. Y si me la quitáis, mejor», ha dicho. Después ha recordado cómo fue el matrimonio de sus padres mientras visionaba un vídeo con imágenes de ellos: «El uno por el otro sentían pasión. Amor puro y duro».

Rocío Carrasco protagoniza el nuevo especial en homenaje a su madre, Rocío Jurado FOTO: Mediaset

«En la separación de mis padres sufrieron muchísimo los dos porque ninguno estaba conforme con esto. Sufrieron los dos muchísimo«, ha recordado Rocío Carrasco. «Ellos se separaron por situaciones. Ellos tuvieron una separación maravillosa. Hubo una situación en general que desencadenó en lo que desencadenó», ha relatado y ha asegurado, además, que sus padres estuvieron a punto de darse una segunda oportunidad.

«Mi padre venía a mi casa a todos a verme. Él venía a mi casa y veía a mi madre cuando estaba y comía y cenaba con nosotros», ha dicho. Rociíto ha recordado que a pesar de que sus padres rompieron su relación, «sí hubo el amago de una segunda oportunidad pero es que al final eran como el complemento perfecto. Ellos tuvieron en mente volver pero al final se decidió que no», ha confesado la hija de La Más Grande.