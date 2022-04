Rocío Carrasco pide cárcel para Belén Esteban y propone un acuerdo: “Le rebajará la pena si le cuenta por escrito quién le filtró su deuda con Hacienda”

Rocío Carrasco, Olga Moreno y Belén Esteban vuelven a convertirse en el foco de la noticia debido a un tema de su pasado que ha vuelto a ver la luz público. A principios del pasado 2021, la hija de Rocío Jurado se querelló por lo penal contra la todavía mujer de Antonio David y contra la colaboradora de ‘Sálvame’ por “revelación de secretos”. Durante la participación del ex guardia civil en ‘GH VIP’, y siempre según la versión inicial de Rocío Carrasco, Olga Moreno habría abierto una carta que no estaba a su nombre, y posteriormente le habría trasladado el contenido de la misma a Belén Esteban para que esta lo hiciese público en ‘Sálvame’. Y así fue. La colaboradora hizo público el contenido de esa carta, que no era otro que la supuesta deuda que Carrasco tendría con la Comunidad de Madrid, que rozaría el millón de euros.

Belén Esteban en 'Sábado Deluxe' FOTO: La Razón Mediaset

Si bien es cierto que desde que comenzó la docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el posicionamiento de Belén con Rocío Carrasco ha sido una realidad, todo parecía indicar a que era debido a que Rocío Carrasco le habría quitado la demanda. Sin embargo, ha sido Diego Arrabal el que ha contado en exclusiva a través de su canal de ‘Youtube’ la realidad sobre esta asunto: “Belén Esteban sigue en los juzgados, y la fiscalía ha tomado cartas en el asunto, y le pide de uno a tres años. Hoy confirmo que la demanda sigue activa, y aunque hubiera querido quitarla, no podría”, ha comenzado diciendo. “Belén Esteban lo tiene bastante negro porque habló en televisión de asuntos privados y la ley te protege ante eso, pero Rocío Carrasco también metió a Olga y la demanda, porque en un principio ella piensa que a Belén se lo ha contado ella”.

Minutos después, el paparazzi ha dado la explicación de por qué, a raíz del documental, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha ido incluso a comer tanto con Rocío como con Fidel Albiac: “Rocío Carrasco le pide a Belén Esteban, todo ello a cambio de que ella le pida menos pena porque quitar la demanda no puede... Le pide que Belén le de por escrito y ante notario quién es la persona que le ha filtrado esa información. Se lo pide porque una vez presentada la demanda, Rocío ya no puede hacer nada en contra de Olga, porque Olga no fue la persona que se lo contó a Belén Esteban, y lo que quiere Rocío Carrasco es que Belén le diga la persona que fue para llevársela por delante”.