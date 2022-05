Siéntete en Ascot sin salir de España

Al menos por curiosidad, asistir alguna vez a Ascot seguro que ha pasado por la cabeza. El momento desfile de sombreros, la llegada de los nobles y no nobles, la de los reales y no reales, la de los famosos combinada con la de los jinetes es de por sí un espectáculo pero, ya estamos con los peros, Ascot está lejos y no es precisamente un plan al alcance de la mano de la mayoría y encima, no debe de ser muy fácil acceder y presenciar esta combinación de glamour y mundo hípico. En España no faltan iniciativas como bien sabemos, pero ésta en particular, tiene su punto que nos acerca a este mundo que apetece descubrir.

El look perfecto para Hats & Horses. María León en Menorca FOTO: Hats & Horses

Hats & Horses en un invento genial, es un cóctel que funciona para todo el mundo y que ofrece deporte, glamour, gastronomía, turismo y cultura y en un entorno ideal: el Hipódromo de Ciutadella en Menorca , en donde parte de su ADN es el mundo del caballo. Ir a Menorca no solo es pensar en el verano, con esta actividad en la que colabora el Consell Insular y Turismo de Menorca, se combina el mundo del caballo, potenciando la raza menorquina, con sus tradiciones el mundo hípico y el glamour.

El plan es el siguiente, el 28 de mayo, hay que dirigirse al Hipódromo de Ciutadella, que por cierto, las vistas al mar son increíbles y además de pasarlo super divertido, admirando los súper looks, que son como para no perderse ninguno (además del nuestro por supuesto), otras actividades no pararán y habrá, entre otras, las carreras de caballos de trote y todo lo que se organiza alrededor de ellas, con ambientazo y sin olvidar el puntazo, que hay que ir vestido ad-hoc, aquí nada de que no me atrevo a llevar sombrero de copa, super pamela o similar, el ambiente Ascot es total.

Persiguiendo una idea y realizarla hasta el final

En plena carrera... FOTO: Hat & Horses

Y cuando se tiene una idea y no se suelta, he aquí el resultado. Ariadna Vilalta su fundadora, vivía entre Londres, Menorca y Madrid en 2017. Comenta que cuando estaba en Menorca, hablaban de fórmulas para “estirar la temporada de verano” que suele arrancar con las fiestas de San Juan. Ariadna tuvo la oportunidad de ir a Ascot y viendo semejante espectáculo pensó: “Esto lo debemos de hacer en España”. Es genial cuando cuenta que le comentaban que este tipo de eventos son solo para los ingleses que lucen sin ningún problema sombreros de copa, siendo que los menorquines solo se visten de etiqueta cuando van a una boda... Los escuchaba pero siguió adelante con la idea y poco a poco empezó a crear este evento que sirve entre otras cosas, para promocionar la isla como destino turístico, dando a conocer la parte artesanal y desde luego la gastronómica y voilà, este año celebra su 5a. edición menorquina que por cierto ahora también habrá una edición en Madrid el 4 de Junio en el Hipódromo de la Zarzuela.

Inserción social

Esta organización no se ha quedado solamente en el momento fiesta, concurso y glamour. El apoyo a la inserción social en este entorno único, es otra de sus iniciativas y ofrece a los niños sin recursos y con familias desestructuradas este espacio, para desarrollar encuentros puntuales con enseñanzas sobre el mundo ecuestre. Lo han creado como un espacio de refugio, de evasión y de aprendizaje, haciéndoles participar en las actividades y proyectos del mismo hipódromo, sin olvidar a los mayores, creando para ellos, citas puntuales. Aquí los momentos de soledad se desvanecen estando al lado de los más jóvenes quienes aprenderán a cuidar a los caballos, a alimentarlos, a conocerlos o a montarlos...

Lo dicho, si estás o vas a Menorca, esta cita tiene su punto y si te pilla en Madrid, sin dudarlo.