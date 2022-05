Diego Arrabal amenaza con sacar a la luz nuevo material de Carmen Borrego: “Me tienes hasta los mismísimos”

Diego Arrabal ha vuelto a la carga después de que la pasada su agencia vendiese unas fotografías a la revista Semana’ en las que aparecía Carmen Borrego adquiriendo un bolso en un puesto ambulante durante sus vacaciones en Canarias. El paparazzi aseguró hace unos días lo siguiente: “El top manta, es decir, la conducta consistente en comprar productos falsificados en puestos de venta ambulantes, podría entenderse que constituye un delito de receptación”.

En las citadas imágenes se ve como la hija de María Teresa Campos compra un bolso en el ‘top manta’, el cual adquirió por la cantidad de 30 euros, cuando su precio real superaría los 1.000. Después de unos días de silencio por parte de Borrego y del programa para el que trabaja, ha sido este lunes cuando ha decidido manifestarse públicamente sobre todo este asunto, negando que ese hecho se haya producido y cuestionando la credibilidad tanto de la revista como del propio Diego.

Diego Arrabal y Carmen Borrego en un montaje FOTO: La Razón Mediaset

Por su parte, el excolaborador de ‘Viva la Vida’ no se ha quedado callado ante el desmentido de la que hasta hace poco era su compañera: “¿Cómo tienes tanta mala leche para decir que eso es mentira? Y de dejar por mentiroso, ya no solo a mí, sino a una revista y a una agencia de prensa, porque estás jugando con la credibilidad. Sabes que tengo el vídeo de cuando se hicieron las fotos tuyas comprando ese bolso de imitación”, ha comenzado diciendo un molesto Diego Arrabal a través de su canal de Youtube.

Pero la cosa no terminó ahí, y es por eso que le ha querido mandar un mensaje a Carmen Borrego: “Tú te crees que esto es un juego y que aquí te vamos a reír las gracias... Ya me tienes hasta los mismísimos. Yo intento no hacer sangre con lo tuyo, pero todo esto me da entre pena y asco, porque tú sabes mejor que nadie como funciona este negocio”, ha asegurado.

Además, el paparazzi ha avanzado que este miércoles saldrá en una conocida revista una entrevista de María Teresa Campos a Kiko Hernández, al que él denomina como “el verdugo de las Campos”. Cabe destacar que el tertuliano de ‘Sálvame’ ha sido uno de los rostros mas críticos e hirientes con el mediático clan, más concretamente con Carmen Borrego.