Diego Arrabal acusa a Carmen Borrego de “un delito de receptación”: te contamos de qué se trata

Se cierne una nueva polémica para Carmen Borrego, que todavía no se está recuperando de las controversias suscitadas por la boda de su hijo. Ahora, Diego Arrabal ha acusado a la colaboradora de cometer “un delito de receptación”, pero, ¿qué significa exactamente? Así lo explica el paparazzo en sus redes sociales: “Consiste en colaborar con el responsable de un delito contra el orden socioeconómico o contra el patrimonio”.

Así las cosas, Diego Arrabal considera que, “teóricamente, el top manta, es decir, la conducta consistente en comprar productos falsificados en puestos de venta ambulantes, podría entenderse que constituye un delito de receptación”.

Efectivamente, unas imágenes publicadas en el canal de Youtube del excolaborador de ‘Viva la vida’ muestran a Carmen Borrego comprando productos en uno de estos puestos ambulantes. En concreto, la hermana de Terelu Campos no pudo resistirse a hacerse con un precioso bolso firmado por, según la revista ‘Semana’, Christian Dior. Sin embargo, la tertuliana adquirió el producto solo por 30 euros, un precio muy por debajo de su valor real.

Según el mismo medio, el bolso que Carmen Borrego compró era de imitación y “regateó” con el administrador del top manta hasta que consiguió que se lo vendiera por 30 euros. Su precio real asciende hasta los 3.000, y se trata de una exclusiva pieza que se está consagrando como el complemento de moda de esta temporada.

Los frentes abiertos de Borrego

Como se ha comentado anteriormente, la colaboradora de ‘Sálvame’ afronta ahora una época complicada en la que parecen acumulársele las polémicas y conflictos relacionadas con la boda de su hijo, que tuvo lugar el pasado fin de semana. La ausencia de Rocío Carrasco suscitó muchas habladurías y muchos pusieron en duda la supuestamente estrecha amistad que une a la hija de la Jurado con las Campos.

De hecho, la propia Rocío Carrasco intervino por teléfono en ‘Sálvame’ para explicarse, pero sus palabras no hicieron más que enredar el asunto... La empresaria reveló que, en el caso de que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, se casara con su pareja, sí iría a la boda, y Carmen Borrego entendió sus declaraciones como una ofensa a su primogénito.

Terelu Campos y María Patiño consuelan a una afligida Carmen Borrego en 'Sálvame' FOTO: La Razón Mediaset

“Ha dejado muy claro que a la boda de mi hijo, no. A mí me da igual, pero por mi hijo, no. Les ha dado para que el tema del fin de semana sea hacer de menos a mis hijos. Hay cosas que no es necesario decir... Si están diciendo lo que están diciendo, ¡no lo arropes!”, sentenció Carmen Borrego durante una pausa de publicidad de ‘Sálvame’, completamente rota y ahogada en lágrimas.