Qué es el ‘mal de altura’, el trastorno que ha dejado a Jorge Javier en sillas de ruedas

Jorge Javier Vázquez hizo saltar todas las alarmas durante la tarde de este martes a raíz de su última publicación. El presentador, que se encontraba en Perú disfrutando de sus vacaciones, publicaba varias imágenes en Instagram, una de ellas en silla de ruedas y la otras tres en el hospital. Esto ha generado una gran preocupación entre todos sus seguidores, amigos y compañeros.

“El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo... La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma. Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito”, explicó el catalán haciendo gala de su peculiar sentido del humor. Minutos después, entraba en directo en su programa para tranquilizar a la audiencia asegurando que, pese a haberse llevado un gran susto, ya se encontraba mucho mejor.

Muchos se preguntan qué es el ‘mal de altura’, el trastorno que ha provocado que el conductor de ‘Sálvame’ padeciese un edema pulmonar.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Mediaset

El mal de altura es un trastorno que aparece por una falta de oxígeno en zonas de gran altitud (más de 2.000 metros) que están muy por encima del nivel del mar. Suelen afectar a turistas que no están acostumbrados a las alturas, y son varios los factores a tener en cuenta para quienes posteriormente experimentan esta dolencia: subir muy rápido a un punto con altitud, hacer un excesivo esfuerzo o vivir por debajo de los 900 metros de altitud.

Algunos de los síntomas que indican que una persona tiene ‘mal de altura’ son la confusión, el cansancio, dolor de cabeza o náuseas. Un trastorno que, en sus casos más extremos, podría ocasionar hasta la muerte, tal y como ha explicado el médico Jesús Sánchez Martos, quien también ha asegurado que el covid que padeció Jorge podía haber influido en todo lo que le ha pasado..