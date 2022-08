Jorge Javier Vázquez, ingresado de urgencia

Las vacaciones de Jorge Javier Vázquez han sido de todo menos vacaciones. El presentador ha sorprendido a todos sus seguidores con una preocupante publicación donde aparece en el hospital, explicando que ha sufrido un mal de alturas durante su viaje a Perú y que ha tenido que ser ingresado por insuficiencia respiratoria y un edema pulmonar. En las imágenes, aparece el conductor de ‘Sálvame’ dentro de una cámara hiperbárica y, junto a ellos, un texto explicando lo sucedido.

“Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más”, comenzaba relatando Jorge Javier Vázquez. “El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo”, continuaba explicando el presentador.

A pesar de su estado de salud, ha querido alabar y destacar que es un país maravilloso y que, en la medida de lo posible, ha intentado poder disfrutar de su gastronomía y de sus paisajes, dentro de lo que ha podido por su situación: “La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”, destacaba en el mensaje.

El mal de altura se da en ciudades que están muy por encima del nivel del mar y la causa es la falta de oxígeno en el ambiente. Algunos de los síntomas son dolores de cabeza, cansancio, náuseas, confusión, edemas e incluso el coma en el peor de los casos. Como ha explicado el doctor Jesús Sánchez Martos en directo, puede ocasionar hasta la muerte y no es ninguna tontería. Además, ha añadido que, al haber pasado el coronavirus hace poco, las secuelas ocasionadas por el virus podrían haber agravado el diagnóstico del mal de alturas.

Jorge Javier Vázquez se encuentra recuperándose en estos momentos y ha entrado a su programa, ‘Sálvame’, para explicar cómo se encuentra en estos momentos y tranquilizar a todos sus compañeros y a la audencia, después de haber superado los peores momentos de la enfermedad.