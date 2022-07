Jorge Javier Vázquez se recupera del Covid: “Estoy mejor, el lunes vuelvo al trabajo”

El pasado lunes le diagnosticaban a Jorge Javier Vázquez que sufría el coronavirus. El popular presentador, gracias a Dios, ha ido evolucionando para bien, y según nos cuenta en exclusiva, “me encuentro mejor, y el próximo lunes regresaré a la televisión. Ya ha pasado lo peor y me siento con fuerzas para mi vuelta”.

Su convalecencia le ha impedido presentar esta semana “Sálvame”, “Supervivientes”, “Viernes Deluxe” y “Sálvame Mediafest”. Por tanto, esta noche no estará frente a Rocío Carrasco en la entrevista que la hija de Rocío Jurado concederá al “Deluxe”.

Jorge confiesa que “el virus está desapareciendo y estoy bien. Pero he pasado unos días regulares. Aún tengo la voz un poco ‘tomada’, ya me oye, pero mejorando poco a poco. Los médicos me dijeron a principios de semana que me tome las cosas con tranquilidad, y que mucho descanso. Y eso es lo que estoy haciendo”.

Cuando hablamos con él se encuentra en su casa de las afueras de Madrid, sin hacer esfuerzos y siguiendo al pie de la letra los consejos médicos. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y se está recuperando antes de lo previsto.