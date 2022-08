Blanca Entrecanales Domecq: “Sueño con llegar al súper”

Lleva dos décadas pico pala mostrando que es posible (y viable económicamente) tener una granja productora de frescos y carne de manera sostenible y casi autosuficiente. Su finca de casi 300 hectáreas está en la Comarca de Oropesa, en Toledo, es su sueño hecho realidad. Quizás por eso, la crisis de Ucrania le ha pasado de lado y ha podido mantener unos precios competitivos. Su tradicional uso responsable del agua les permite afrontar mejor la sequía. Da trabajo a más de 40 personas y empezó repartiendo cestas de comida ecológica. De su familia, los Entrecanales, ha aprendido la sostenibilidad, emblema de Acciona. Hablamos con ella desde Biarritz, Francia, donde finaliza sus vacaciones, después de su clásica estancia en Sotogrande. Un verano lleno de alegrías, en el que acaba de ser abuela de su primer nieto varón de su hijo Borja. «Tengo otras cinco nietas preciosas, de dos de mis tres hijos. Los nietos son siempre un regalo que no esperas».

Blanca Entrecanales FOTO: Sergio R Moreno GTRES

¿Su familia está llena de ecologistas consumados?

Realmente en mi casa no hay ninguna posición extrema. Pero todos hacemos gestos sin obsesionarnos. Me gusta escuchar a mi hermano José Manuel cuando habla de sostenibilidad, pero en casa también hay otros temas.

¿Cuáles?

Tengo una madre muy mayor y un hermano con síndrome de Down. Al final esto nos ocupa gran parte de las reuniones familiares.

¿El apellido ayuda?

Si, pero nadie te quita el trabajo que haces diariamente.

¿Empresaria o granjera?

A la gente le encanta visualizarme 24 horas en el campo. Sigo estando al pie del cañón, pero de otra manera. Esto es una imagen que se tiene de mí por las redes sociales, pero lo cierto es que paso mucho tiempo en Madrid. El obrador es fundamental pero una cocina industrial no queda tan bonita en Instagram. Por no hablar de todo el tema de logística. El negocio ha crecido y este año estamos con el reto de fusionar el obrador con logística y ahorrar costes para poder tener precios competitivos. Estamos en Madrid en el Mercado de la Paz, en la calle de Ayala, acabamos de abrir en Chamartín. Estamos en varios Corte Inglés en Madrid, pero mi sueño es llegar a los supermercados, que es donde compra la mayoría de la gente. Hay que aceptar esto para poder crecer.

¿La granja le ha cambiado o usted ha cambiado a la granja ?

Ambas, porque esto era una tierra donde pastaban las ovejas. Fue un milagro encontrarla, aquí mismo me salvé de un accidente de tráfico al salir ilesa de cruzar con el coche un paso a nivel. Aquí, monté este negocio. Han sido milagros en mí y en la tierra. Me aportó seguridad en un momento de zozobra emocional. Me acababa de separar.

Blanca Entrecanales FOTO: Edicion7 La Razón

Triunfó con sus capones rellenos, ¿qué más sorpresas tiene?

Estamos apostando también por el pollo relleno ecológico. Ampliando nuestra cesta de precocinados para poder llegar a las grandes superficies. Seguimos a tope con la venta online.

¿Por quién se deja influenciar Blanca Entrecanales?

Participo de redes, pero soy poco seguidora. Me gustan las cuentas que dan tips domésticos sobre consumo sostenible. Ecoalf es un referente, así como el modelo del Herbolario Navarro. Actualmente estoy leyendo a Carlos de Inglaterra, que aboga mucho por el equilibro. Antes se le tildaba de loco y ahora vemos que tenía razón. Me encanta también una zoóloga septuagenaria que se llama Temple Grandin. Tiene autismo y fue de las primeras científicas que se ocupó de temas de bienestar animal e inventó un sistema para una muerte menos dolorosa en los animales, que actualmente se usa en muchas explotaciones de carne de Norteamérica. Yo intento esto, ya con mi negocio la muerte forma parte del día a día.

¿Qué opina de las influencer de hoy en día?

Si son simpáticos y entretenidos, eso sin duda es un valor y una herramienta de marketing. Otra cosa son las nuevas generaciones con demasiado culto al cuerpo. Lo bueno es el equilibrio.

¿Los animales nos desnudan el alma?

Totalmente. Tengo especial predilección por los burros, que sacan esa parte más pura de ti. Por eso, hay tantas terapias con animales para discapacidades. Nada es casual.

¿Cómo fue el Alberto de Mónaco que visitó su granja en 2017? ¿Hay previstas más visitas royal a sus instalaciones?

Fue encantador y se interesó mucho en el proyecto. La verdad es que no tenemos más visitas de este estilo programadas. Estar al tajo a diario es lo que tiene, que no te ocupas de estas cosas. La granja sí que ha sido sede de un importante congreso de certificación ecológica. Vamos ganando nombre.

¿Cuál es su «motu vital»?

Es el equilibrio. Me mueve la familia, intento ponderar todo. Me gusta acostarme cada día y actuar bien. Soy respondona, pero me encanta el perdón. No soy nada orgullosa.