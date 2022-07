Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa desmienten su distanciamiento con una romántica cita

Los rumores de que la relación que mantienen Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa podría no estar atravesando su mejor momento empezaron a sonar cuando una revista publicó que la socialité y el escritor hacían vidas separadas. Se comentó incluso que ya no vivían juntos en la misma casa, una información que no tardaron en desmentir a través de su medio de cabecera. “No hay crisis ni nada. Es totalmente falso. Desmiento categóricamente que Isabel y yo vivamos separados”, señalaron a “¡Hola!”. Ahora, la pareja vuelve a demostrar que sigue unida tras disfrutar de una romántica cita en el Teatro Real de Madrid.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en el Teatro Real FOTO: MARISCAL EFE

Los dos disfrutaron allí del concierto de de Anna Netrebko y Yusif Eyvazov, una pareja que canta ópera. Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa posaron juntos frente a la prensa, luciendo una amplia sonrisa y entrelazando sus manos, un romántico gesto que refleja lo unidos que se mantienen pese a los rumores que apuntan en la dirección contraria. Para la ocasión, la madre de Tamara Falcó optó por un vestido floral de manga abullonada, que combinó con unas sandalias y un bolso de cesta. Por su parte, el escritor se mantuvo en su estilo clásico y se decantó por un traje de rayas negro y una camisa blanca con corbata.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler FOTO: MARISCAL EFE

Dentro de poco, la pareja dará el salto a las plataformas en streaming con su aparición estelar en el documental sobre Tamara Falcó que se estrenará en Netflix el próximo 4 de agosto. “La marquesa” reflejará el día a día de una de las personalidades más relevantes del panorama social actual, y su madre y la pareja juegan un papel fundamental, tal y como ya se ha podido observar en los adelantos de la producción.