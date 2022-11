Ana Milán abandona Twitter: “Elon, pareces bobo”

Siempre se ha caracterizado por ser una mujer de principios y lo ha demostrado una vez más. Ana Milán ha abandonado Twitter, una decisión que viene precedida por la nueva política que Elon Musk, nuevo propietario de la red social, quiere implantar entre sus empleados. En su último texto en la reda social la actriz escribió: “A mí me gusta marcharme antes de que me echen, y más cuando la fiesta se pone fea… Me marcho de Twitter sabiendo que echaré de menos el talento y la carcajada espontánea de desconocidos”. “Elon, pareces bobo. Ahí te quedas con los trolls. A los que queráis nos vemos en IG. Salud”, sentenció y a continuación cerró su cuenta.

Para que no hubiera dudas sobre su decisión, Milán quiso dejar patente su decisión también entre sus seguidores de Instagram: “He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis”, explica. “Además, Elon y sus despidos me caen fatal”, añadió, finalizando con una reflexión: “Quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que si lo que haces no me gusta te digo adiós. Así que Ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes”.

La reacción entre sus seguidores en la red social no se ha hecho esperar:

Hay cosas que duelen, luego esta esto que directamente mata 💔💔 #AnaMilan pic.twitter.com/tmSRIpgzW4 — ana_morgadeee_cdf (@morgadeee) November 19, 2022

¿Qué se hace en Twitter sin @_ANAMILAN_ ?

😔😔😔😔😔😔😔😔😔 — virginia zapater (@nikitakd) November 19, 2022