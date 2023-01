Bárbara Rey: «Hablan de mi relación con Don Juan Carlos como si hubieran estado debajo de la cama»

No hay duda de que Bárbara Rey se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, en gran parte a raíz del reciente estreno de «Cristo y Rey», la serie que narra su vida y la de Ángel Cristo. En esta ocasión no es ella la que cuenta sus vivencias en primera persona, sino que, por primera vez, es la ficción la que detalla todas las luces y sombras que vivió al lado del domador y padre de sus hijos. Una historia que transcurre desde que ambos se conocieron hasta el final del matrimonio. Un matrimonio con más sombras que luces y que fue de los más sonados durante la década de los años 80. Un momento en el que España acababa de entrar en democracia tras 40 años de dictadura.

Sofía Cristo, Belén Cuesta, Bárbara Rey y Jaime Lorente durante el estreno de la serie ‘Cristo y Rey’ que está basada en la pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey FOTO: Jose Velasco Europa Press

Para la vedette no ha sido nada fácil revivir el calvario que vivió junto a su maltratador, al que amó con locura. De hecho, ella misma ha confesado que se ha roto en lágrimas en varias ocasiones al recordar algunos de los episodios de esta serie que tanta expectación está generando.

No nos podemos olvidar, ni mucho menos, de otra de las figuras clave que aparece en escena: la de Don Juan Carlos, con quien Bárbara mantuvo una relación y hacia el que siempre ha querido mantener la distancia pública, aunque en esta ocasión, en esta entrevista con LA RAZÓN, explica qué es lo que más le ha molestado de su historia con el monarca en lo que respecta al ámbito mediático.

Bárbara Rey fue la imagen de una época de aperturismo en España FOTO: Cortesía Atresmedia TV

- ¿Imaginabas en algún momento que una serie sobre la vida de Ángel Cristo y también sobre su vida iba a tener esta acogida?

Estoy emocionada y muy sorprendida con todo lo que me están diciendo. He recibido muchísimos mensajes de personas que me han dicho que les ha impresionado, y yo solo puedo sentirme agradecida y siempre desde la humildad... No entiendo que ahora salgan a la televisión personas de la nada presumiendo orgullosos de su éxito, y creo que el público ya está cansado de todo eso. Yo recuerdo hace casi cincuenta años cuando me hicieron mi primera entrevista y me veía en las revistas y no me lo podía ni creer. Ahora es todo diferente.

- Los actores destacan que te has implicado mucho en el proceso de los contenidos

Claro que sí, he tenido varias conversaciones con ellos. Ha sido increíble ver el trabajo que han hecho. Lo de Belén Cuesta es de admirar y nadie mejor que ella para hacer de mí, y eso que costaba que se pareciese a mí, pero ha sabido coger mis gestos y cosas mías de una forma increíble. Y lo de Jaime Lorente haciendo de Ángel es de otro planeta. Yo a veces le miraba, y te prometo que veía a Ángel, a mi marido, en sus buenos tiempos, de verdad te lo digo, porque el amor que yo sentía por él en aquel momento era infinito.

- ¿Se arrepiente de algo de lo que ha contado?

Yo es que soy muy de largas las cosas, la verdad. No sé si es desde que nací o porque vivo sola y me encanta hablar, pero sí. Hablo hasta con mis gatos, así que imagínate (risas). Igual sí que se me ha ido un poco la lengua, pero no me arrepiento, porque pese a ello todavía me queda un brazo.

- ¿Se llega a superar con el tiempo algo tan duro?

Ha sido liberador y terapéutico, aunque también muy pero que muy complicado. Mi hija Sofía lleva tiempo diciéndome que tengo que ponerme en manos de profesionales y acudir a terapia.

Bárbara Rey y Ángel Cristo en una imagen de archivo FOTO: Instagram

- ¿Puede ser un maltratador buen padre?

Ángel no lo fue en ningún momento. En aquellos tiempos, cuando mis hijos eran pequeños, la Justicia decidió que cada cierto tiempo tenían que estar con él, y así fue. Yo me he desvivido por mis dos hijos e intentado darles la mejor educación. Para mí son maravillosos y les amo.

- Sus compañeros destacan su implicación a la hora de hablar sobre su vida con Ángel Cristo, pero dicen que ha sido mucho más reservada para hablar de otra figura importante, la de Don Juan Carlos

Sí, así ha sido. Eso pertenece a mi parcela más íntima y yo lo que quiero es estar tranquila. Ya dije que sí había tenido una relación con él y conté hasta donde quise contar. Me molesta porque hay muchos medios que han dicho grandes mentiras sobre mí y que parece que saben lo que ha pasado mejor que yo, como si hubiesen estado debajo de mi cama o algo parecido... Yo sé lo que he vivido

- Pero en lo que respeta a la serie, ha sido testigo de todas las escenas suyas con el rey, ¿le dio el visto bueno a todas?

A ver, hubo algunas con las que me lo pensé dos veces, pero luego me lo explicaron y acabé entendiendo lo que querían transmitir.

Bárbara Rey y Juan Carlos I FOTO: Gtres

- Hay personas que no se creen que toda esta historia haya transcurrido así

Pues es su problema, yo lo único que puedo decir es que, aunque yo he participado en todo este proceso, las personas que han hecho esta serie han tenido varias conversaciones con gente que convivió con Ángel y que le conocía muy bien. Y no te hablo de su familia, que no han querido participar y les entiendo, aunque ellos saben cómo era Ángel. Te hablo de gente que, antes de que yo llegase a su vida, vivió muchas cosas con él.

- A sus 72 años, ¿sientes que te queda algo por hacer en el ámbito profesional?

Pues la verdad que me hubiese gustado hacer varias cosas dentro del cine que al final por una cosa u otra, no he hecho. Eso sí, tengo que decirte que ahora mismo soy una persona difícil para eso por mi físico. No soy ciega, porque si me quiere para hacer de abuela puedo estar algo joven, para amante, ya estoy mayor y esas cosas (risas).