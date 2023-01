Bárbara Rey: “Se me saltaron las lágrimas viendo a Jaime Lorente de Ángel Cristo”

A sus 72 años, el foco ha vuelto a dirigirse hacia Bárbara Rey a raíz del estreno de “Cristo Rey”, la serie de Atresplayer que narra algunos episodios de su vida, incluidos los más polémicos, como sus supuestos encuentros íntimos con el Rey Juan Carlos I. “Yo soy una persona que digo la verdad y va a ser muy intenso y va a haber cosas muy interesantes”, reveló la actriz sobre la ficción, cuyos dos primeros episodios ya están disponibles. Ahora, ha vuelto a sincerarse en una entrevista en “Cuerpos especiales”, un programa de Europa FM.

Recibida como “icono de España” por los presentadores, Eva Soriano e Iggy Rubín, Bárbara Rey ha explicado cómo fue el proceso de creación de la serie. “Cuando me lo propusieron me quedé un poco sorprendida porque pensaba que sería un documental, pero una serie de mi vida, nunca lo pensé. Estoy muy contenta”.

Un fotograma de "Cristo Rey" FOTO: Cortesía Atresmedia TV

Además, la vedette asegura que ha participado de forma estrecha en la producción de “Cristo Rey” y que todo lo que cuenta la serie es real: “He colaborado en los guiones. Aunque se digan muchas cosas de mí, la que mejor sabe de mi vida soy yo. Es bueno porque así la gente me conocerá más. Hay una parte de ficción, aunque no es importante, porque es algo cronológico, entonces no quiere decir que no sea verdad”.

Para crear los guiones, Bárbara Rey se reunía con el equipo y les relataba episodios interesantes sobre su vida, a veces, con demasiados detalles que podrían incomodar a ciertos personajes de su historia... “Yo soy muy largona, además, no sé si es porque vivo sola o es de nacimiento, pero me gusta mucho hablar. En mi casa hablo con los gatos, y con los guionistas delante, pues sí... Se me ha ido la mano, pero todavía me queda el brazo”, reconoce entre risas.

Un fotograma de "Cristo Rey" FOTO: Cortesía Atresmedia TV

La murciana alaba el trabajo de los actores principales, Belén Rueda, que la interpreta a ella, y Jaime Lorente, que da vida a Ángel Cristo. Rey admite que se emocionó profundamente cuando vio al actor caracterizado de su marido, y que, por un momento, pudo verlo a él: “Hubo varios momentos que cuando Jaime va entrando a la pista, que está de espaldas, el movimiento, la forma de caminar, cuando se enfrenta a los leones... Estaba viendo a mi marido. Además, en ese momento de mi vida, mi amor por Ángel era inmenso, entonces, se me saltaron las lágrimas porque lo estaba viendo como era, no como terminó...”.

Del mismo modo, parece contenta con la interpretación que Belén Rueda ha hecho de ella, fruto de varias citas en las que la propia Bárbara Rey le daba algunos consejos y detalles sobre su forma de ser: “Me abrí para que me conozca para que pueda profundizar en mí y, a la hora de interpretarme, hacerlo como de verdad me he sentido en ese momento. Belén está genial, con esos movimientos que yo hago”.

Un fotograma de "Cristo Rey" FOTO: Cortesía Atresmedia TV

Por último, Rey reflexiona sobre su carrera profesional y lamenta no haber podido desarrollar determinados proyectos en la gran pantalla: “Me hubiera gustado hacer en este último tiempo algunas cosas en cine que no he hecho. De todas formas, soy una persona difícil por mi físico. Para amante estoy vieja, para hacer de joven, más; y para abuela estoy joven”, aunque avisa: “Nunca es tarde”.