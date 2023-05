Antonio David Flores le pide otra oportunidad a Marta Riesco y su respuesta es clara: "Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades"

Parece que para Marta Riesco las segundas oportunidades no existen. Ayer por la tarde, la reportera publicaba una historia en su Instagram en la que dejaba claro que no habría marcha atrás. Sorprendió así a todos sus seguidores con un enigmático mensaje con el que todos pensaban en la misma persona: Antonio David Flores.

Marta Riesco fue cautelosa y no nombró al ex guardia civil directamente como sí hizo en otras ocasiones. Pero su mensaje fue claro: no habrá reconciliación posible, al menos, por el momento.

El mensaje que publicó ayer Marta Riesco recuerda a Antonio David Flores

"Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, de verdad dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", escribió Marta Riesco en una primera parte de su mensaje.

Story de Marta Riesco donde explica que Antonio David Flores la ha llamado pidiéndole otra oportunidad @marta.riesco La Razón

Un mensaje que recuerda automáticamente a Antonio David Flores, pues a los pocos días de la ruptura, él también habló sobre este tema en su canal de Youtube explicando que su relación con la reportera había terminado: "Hemos roto y es una ruptura sin retorno. No vamos a volver", aseguró el youtuber.

Sin embargo, sus palabras no concuerdan con lo que ha contado ayer Marta. Pues la reportera explica en su mensaje que le pidió "nuevas oportunidades", aunque, de nuevo, no señala a la persona a la que se refiere.

Su mensaje continúa explicando que "querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre".

No obstante, Marta Riesco está en una nueva etapa de su vida, tal y como ella misma muestra a través de sus redes sociales. Una nueva etapa en la que aprovecha para viajar, pasar tiempo con sus amigas, cuidarse con su 'operación buenorra' y mimarse a sí misma.

Por ello, ayer no se quedó en su casa después de esos mensajes o de esa conversación que se intuye que tuvo con Antonio David. Por el contrario, contó a sus seguidores por historias que "me voy a maquillar como una puerta, me voy a subir en los tacones más altos, me voy a poner el vestido más corto que tengo y voy a salir con mis amigas".

Así lo hizo y así lo mostró, disfrutando primero de una cena en uno de sus restaurantes favoritos de Madrid y yendo de fiesta a un reservado en uno de los locales de moda de la capital.