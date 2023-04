Antonio David habla alto y claro sobre su ruptura con Marta Riesco: "No vamos a volver"

Este viernes, Antonio David ha vuelto a protagonizar una nueva noche de directo a través de su canal de Youtube. El malagueño ha abarcado varios asuntos, pero sin duda el más esperado por las más de siete mil personas de media que se encontraban viéndolo era el de su ruptura con Marta Riesco.

Antonio David y Marta Riesco Gtres

Pese a que se ha reiterado en que desde hace dos años tomó la decisión de no hablar y comercializar con su vida privada, en esta ocasión sí ha querido aclarar en qué punto está su situación sentimental con la periodista: “Hemos roto y es una ruptura sin retorno, o sea, no vamos a volver. Va a tener mi ayuda, mi apoyo como amigo siempre, toda la vida”, deslizó.

Respecto a los detalles de este desenlace, Antonio David ha asegurado que, a pesar de haber recibido ofertas, se ha negado a hacer una exclusiva en un medio de comunicación. Y en el caso de Marta, lo mismo: "Ni Marta ha hablado y quien la conoce bien sabe que no va a hablar. Yo no he hablado. He recibido ofertas de directores de revistas para hacer una exclusiva“, ha desvelado.

“Todos esos mensajes que he ido leyendo poco tienen que ver con la realidad. Algunos mensajes incluso diciendo que no defiendo a mi hija... Voy a aclarar esto también para que ya quede claro. Rocío desde hace tiempo, mucho tiempo me pidió que no hablara de sus temas personales, que no la defendiera, que no tratara nada en absoluto en relación a ella y han pasado muchas cosas a lo largo de este último año y respeté su decisión y lo voy a seguir haciendo, ¿vale?”, concluye con respecto a este asunto, dando todas las explicaciones del por qué no saca la cara públicamente por Rocío Flores.