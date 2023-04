La durísima confesión de Marta Riesco tras su ruptura con Antonio David

Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes de la semana después de que el pasado jueves 20 de abril anunciase a través de un story de 'Instagram' su ruptura con Antonio David. La exreportera de 'Fiesta' apuntó directamente a Rocío Flores como culpable de su separación con el malagueño y, después de poner punto y final a su relación, la joven hizo sus maletas y se trasladó a Madrid para retomar su vida lo antes posible, lejos del que ha sido su pareja todo este tiempo. La periodista no se esperaba que el exguardia civil cortase con ella y esta noticia supuso un gran varapalo para ella. Desde ese momento, Marta Riesco no ha parado de salir y disfrutar con su familia y amigos, pero ha confesado que está atravesando una época "muy jodida" en sus últimas declaraciones.

Ahora, su objetivo vital es salir a flote, ya que en estos momentos se encuentra totalmente hundida. Su vida se ha desmoronado absolutamente en muy poco tiempo y tiene que recomponerse tanto a nivel profesional como emocional. "Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mi. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo...", ha desvelado la joven sobre cómo se encuentra en estos momentos. A pesar de todo, se encuentra positiva y tiene esperanza de recuperarse más pronto que tarde.

Antonio David Flores y Marta Riesco Instagram

"Es duro levantarse y saber que estas en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien porqué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro porque también tengo momento donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo", ha expresado también sobre su sonado y polémico despido de 'Mediaset' hace tan solo un mes. Marta Riesco ha pasado de ser una de las reporteras más conocidas de la cadena a estar vetada en Telecinco. 'Pese a toda esa nube negativa que hay sobre mi... solo os digo que voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperara mi vida y para recuperar principalmente lo que mas amo que es mi profesión y que nos os quepa duda de que lo conseguiré", ha afirmado.