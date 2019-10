Bella Thorne, ex chica Disney, famosa por su papel como CeCe Jones en la serie de Disney Channel, Shake It Up ha creado la marca Forbidden Flowers, de cigarros de marihuana. La actriz, modelo, escritora y ahora también empresaria, informaba a todos sus fans del gran proyecto en el que ha emprendido a través de Instagram el día de su cumpleaños. No es la primera vez que Bella deja a sus seguidores boquiabiertos, hace dos días la actriz publicaba una foto en la red social desnuda junto a su novia.