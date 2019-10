Carmen Sevilla cumple 89 años y ya no reconoce ni a su hijo

Hoy es su 89 cumpleaños, pero la mente de Carmen Sevilla no entiende de celebraciones. Ingresada desde mucho tiempo en una clínica geriátrica de la localidad madrileña de Aravaca, la actriz ve pasar los días sin que el alzheimer que padece le deje ver y sentir más allá de lo que alcanza su vista. No reconoce a nadie, ni tan siquiera a su hijo Augusto, ni a sus nietos ni a su más íntimo amigo, Moncho Ferrer, que son los únicos que la visitan, porque así lo decidió el mismo Augusto cuando su madre fue internada.

En la residencia es una de las más queridas. Enfermos y familiares saben perfectamente que Carmen no se acuerda de su pasado glorioso, ni entiende que le hablen de éxitos, porque no se reconoce en aquella “estrella” del cine, la música y la televisión. No es consciente, ni tan siquiera, de lo que sucede a su alrededor.

Mal pago para quien tantas pasiones despertó entre los españoles de a pie en su mejor etapa artística. Aun así, la belleza de antaño se vislumbra en la octogenaria, a la que el personal del centro cuida con mimo y admiración. Y dicen que todavía disfruta cuando el cepillo peina sus cabellos y le sale la vena coqueta de siempre.

Su vida actual podría resumirse en pocas frases. La rutina se repite a diario: sesiones y pruebas médicas, horas sentada junto a la ventana de una habitación que da al exterior... y poco más.

Ferrer aclara que “ya no da paseos por el jardín, le cuesta bastante andar y permanece en una butaca, casi todo el día sentada observando el horizonte por el ventanal, desde el que puede disfrutar de una vista de la Casa de Campo y de todo Madrid. Conserva los rasgos de su belleza y en el centro la quiere todo el mundo. Y está muy bien cuidada, mejor imposible.”

En el baúl de los sueños no cumplidos queda uno que la mujer considerada antaño “la novia de España” no pudo realizar: interpretarse a sí misma en una serie sobre su vida, proyecto que, quizá, algún día vea la luz sin la presencia esencial de la artista.