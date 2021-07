¿Dónde veranea Victoria Federica de Marichalar y Borbón?

Gente

Verano

Edad: 21 años.

Formación: Estudió en el colegio St. George’s de La Moraleja, en Madrid. Actualmente cursa sus estudios de Business en The College For International Studies, una universidad americana ubicada en el centro de la capital.

¿Dónde vive el resto el año?

En el Barrio Niño Jesús de Madrid con su madre.

¿Dónde está este verano? En casa de unos amigos, en la glamurosa urbanización de Guadalmina, en San Pedro de Alcántara, Marbella. Es una casa con piscina y dos plantas. Su alquiler aproximado es de 20.000 euros al mes.

¿A qué restaurantes acude?

Suele tomar el almuerzo en Lobito de Mar. Sus platos favoritos son las croquetas de gamba malagueña o choco (10 euros), la tortilla Stilton con cebolla (12 euros), la ensaladilla rusa con gamba machacada (8 euros) y la papa aliñá con tartar de atún (15 euros). Cuando sale con su padre, Jaime de Marichalar, acuden a Puente Romano, al restaurante más elegante de Marbella: Serafina. Allí suelen pedir el Vitello Tonnato de la casa (24 euros) y los spaguetti all’ Astice (46 euros), que es una pasta con bogavante exquisita. Para cenar le gusta mucho Trocadero y tomarse unas sardinas al espeto por 16 euros, un arroz negro con sepia por 21 y su tabla de ibéricos al mismo precio. A Vic también le gusta una buena fritura y suele degustarla en Los Mellizos, ubicado en el paseo marítimo de Marbella, todo un clásico de la zona. Suele compartir mesa allí con su hermano «Pipe», que es muy aficionado a lo castizo. Comen desde boquerones al limón por 12,90 euros hasta urta a la roteña por 22 y langostinos a la diabla por 12,40.

¿Desde dónde ve las puesta del sol? En Siroko Beach, el chiringuito del último novio conocido de Belén Rueda, ubicado en la zona de Elviria. Allí piden mojitos o gin tonic a partir de 15 euros cada uno.

¿Con quién veranea? Pasa los veranos en Marbella con su novio, el DJ Jorge Bárcenas y su panda de amigos de Madrid. Entre sus «colegas» están Omar Montes y la nieta de Carmen Laffon. Su padre está en Sotogrande, pero a ella le aburre mucho y solo se ven los fines de semana.

¿Se hace algún tratamiento de belleza en el verano? Siempre va a ponerse a punto a MOA, un centro de belleza de referencia en El Centro Comercial de Guadalmina, donde se hace una oxigenación détox para mantener así su piel de porcelana.

¿Cuál es su ruta de shopping? Le gusta más ir de compras en Madrid, pero este año ha visitado la nueva tienda efímera de Chanel en Marbella Club. Le gustan los vestidos boho de Temperley London, que abrió tienda en Puente Romano, y acude al «showroom» y ventas privadas de una de las «it girls» que arrasa en Marbella @bymariabruno.

¿Su plan perfecto? Se levanta tarde y desayuna fuerte en casa de sus amigos en Guadalmina. Se queda en la piscina para evitar la playa y los paparazzi. Come en sitios de moda de la costa. No perdona la siesta, practica juegos de mesa y es asidua al Starlite, en un reservado VIP, donde baila con su novio hasta el amanecer. Se va de copas a Opium donde los packs champagne Belvedere o Dom Perignon, que ella no compra, se pagan a 1.500 euros.