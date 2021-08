Gente

La casualidad o el destino ha querido que la primera imagen que confirma que los Reyes han iniciado de manera oficial sus vacaciones públicas en las Baleares se produjera justo en el aniversario del “exilio” en los Emiratos Árabes del rey emérito don Juan Carlos. En una doble estrategia, el rey salía por la mañana a navegar a bordo del Aifos desde la estación militar de Porto Pi, lejos del ajetreo del Club Náutico de Palma y de miradas indiscretas, y la reina Letizia escogía una de los lugares donde más cómoda se siente. Y no hablamos de Mallorca, sino de una gala de entrega de premios cinematográficos. Como ya hiciera en el año 2019, cuando inauguró el certamen, anoche puso la guinda con su presencia a una undécima edición del Atlàntida Film Fest que coronó a dos gigantes del cine británico como son Judi Dench y Stephen Frears, y que contó además con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, el alcalde de Palma, José Hila, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el director adjunto de la Filmoteca Española, Carlos Reviriego.

La Reina Letizia, en el acto de cierre de la ceremonia Atlàntida Mallorca Film Fest, este domingo 1 de agosto

Legó al ritmo de Por una cabeza, de Carlos Gardel, luciendo un vestido color azul noche, pelo recogido, grandes tacones y pendientes de aros pasadas las nueve de la noche. A las puertas del patio de La Misericòrdia, en el centro de Palma, y entre fuertes medidas de seguridad, le esperaban, no solo las autoridades isleñas, sino el responsable de que la reina estuviera allí. Un entusiasmado Jaume Ripoll, director del certamen y de Filmin, que no podía ocultar su alegría. Días atrás, contó a La Razón que la presencia de la esposa del Jefe del Estado “era un impulso más al festival, a todos los que trabajan en él y también al sector cultural, que tan mal lo está pasando con la pandemia del coronavirus”. No hay que olvidar que doña Letizia es suscriptora de esta plataforma de cine en streaming desde hace ya una década y que le dio el “sí, quiero” a Ripoll durante una recepción en el palacio de L’Almudaina, cuando le cursó invitación. Si hubo, o no, palabras de cariño por el pésame por la muerte de su abuelina, Mechu Álvarez Del Valle, no trascendió.

Durante la gala, en la que la reina no pronunció discurso alguno, como tampoco hizo en el 2019, pero que sí conversó de manera muy animada (y en inglés) con los premiados de la noche, las ovaciones se repartieron por dos veces durante toda la noche. La primera, cuando Judi Dench -M, la jefa del espía al Servicio de Su Majestad James Bond, entre otros célebres papeles- subió al escenario a recoger su premio Master of Cinema de manos de una doña Letizia que con gestos, expresó el honor que suponía entregar a toda una gigante del cine británico, el galardón. Dench expresó el honor que suponía recibir este galardón 70 años después de su primera visita a Mallorca, en 1950, “isla de la que me enamoré completamente”. Cabe destacar que Judi Dench y Stephen Frears se han ido antes de que empezara la película y Letizia les ha despedido.

Durante la ceremonia también se proyectó, por primera vez en estreno mundial, una película muda “que se creía perdida desde hace casi 100 años”, El jefe político, de 1925. Su exhibición estuvo acompañada por la música en directo a cargo del pianista y compositor Miquel Brunet; curioso que un declarado independentista protagonizara la banda sonora de la noche.