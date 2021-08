Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, paga caro las consecuencias de la fama

Gente

Corona

El nombre de Carla Vigo empezó a ocupar los titulares de la prensa allá por el año 2007, a raíz de la trágica noticia de la muerte de su madre. Erika Ortiz se quitó la vida y la dejó huérfana de madre, al cuidado de su padre, Antonio Vigo. Esta es la triste historia que siempre acompañará a la sobrina de la Reina Letizia, que siempre ha tenido que lidiar con cierta presión mediática por su parentesco con la heredera al trono español y el resto de la familia real. Sin embargo, en los últimos meses su exposición a los focos se ha multiplicado por decisión propia, dando lugar a una nueva estrella en potencia.

Carla Vigo se codea con rostros de la farándula madrileña como Amor Romeira, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ y en cuyo videoclip aparece bailando. También ha posado de buena gana en los photocalls de eventos y fiestas, y apareció en la portada de una conocida revista del corazón, a la que concedió una entrevista. Para rematar su salto a la fama, la joven intervino en ‘Espejo Público’, el programa matinal de Antena 3 que cada día siguen millones de espectadores. “Me tengo que acostumbrar a esto porque quiero ser actriz”, confesaba en una de sus recientes y numerosas conversaciones con la prensa.

Pero entre tantas luces, Carla Vigo también se ha tomado con unas cuantas sombras. La joven ha descubierto el lado negativo de su recién adquirida popularidad, y en los últimos días no ha parado de recibir comentarios negativos y crueles críticas a través de sus redes sociales, tal y como ella misma ha denunciado en su perfil de Instagram. La mayoría de los usuarios la acusan de no trabajar y “vivir del cuento de tu tía”, la Reina Letizia, unas palabras que la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía no está dispuesta a consentir.

Lo que más le ha molestado ha sido que los usuarios de las redes sociales dirijan sus ataques también a su novio Álvaro y su padre Antonio, algo por lo que va a pasar. “Hoy estoy muy indignada, de verdad. Lo primero porque una persona se ha metido con Álvaro y eso no lo consiento, y lo segundo porque me han dicho que soy más borde que antes, que soy una soberbia y cosas así. No, perdona, aquí los que habéis cambiado sois vosotros, no yo”, ha comenzado explicando la sobrina política de don Felipe VI.

Carla Vigo ya no se calla

“Antes no me poníais tantos mensajes de odio ni me tratabais así. ¿Qué os esperáis? ¿Qué os dé las gracias por llamarme ‘gorda, fea, chula, etc. (y son las cosas más light que se me ocurren)? Pues no. Una tiene paciencia, pero a todos se nos acaba”, ha añadido.

Como se ha comentado anteriormente, ha sido un comentario sobre su padre lo que le ha hecho estallar, y es que Carla Vigo mantiene un vínculo muy estrecho con su progenitor: “Esto ya sí que no lo consiento. A mi padre no lo metáis, porque ahí ya sí que saco las garras”, ha advertido.