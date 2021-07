Gente

Tajante

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: “A mi tía no tiene que gustarle mi novio, me tiene que gustar a mí”

Carla Vigo va tomando cada vez más protagonismo mediático. Aunque al principio la joven limitaba sus intervenciones públicas a sus redes sociales, de un tiempo a esta parte se le ha podido ver en photocalls y diferentes eventos que han reunido a lo más variopinto de la crónica social. Además, hace pocas semanas protagonizó la portada de la revista Semana y protagonizó el nuevo videoclip de Amor Romeira, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. A pesar de esta creciente exposición, la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía siempre ha evitado responder a preguntas relacionadas con la familia real, manteniendo así con la discreción que siempre se exige desde palacio.

Sin embargo, por fin Carla Vigo se ha pronunciado sobre la relación que mantiene con su tía, la reina Letizia, y de sus palabras se extraen algunas conclusiones. Durante una emisión en directo a través de su cuenta de Instagram, la joven ha respondido a muchas preguntas de sus seguidores, entre las que se encontraba la siguiente: “¿Le gusta a tu tía tu novio?”, a lo que ella ha respondido más tajante que nunca: “Pues mira, la verdad que nunca he hablado con ella de esto, pero vamos, que a mi tía no tiene que gustarle mi novio, me tiene que gustar a mí”.

Carla Vigo en su directo de Instagram

Ante la insistencia de muchos usuarios, que opinaban “yo creo que no le gusta”, Carla Vigo ha recalcado que nunca ha hablado con la Reina Letizia sobre Álvaro, el joven con el que comparte su vida desde hace unos meses, dejando así claro que, de momento, la monarca no lo ha conocido. “De verdad, yo no sé en qué os basáis para decir eso, pero si vosotros decís que no le gusta, pues ya está...”, ha espetado con evidente hartazgo.

Además, Carla Vigo ha señalado también que “no tengo intención de ir a Gales próximamente, la verdad”, cuando uno de sus seguidores le ha preguntado por un viaje a la ciudad inglesa en la que su prima estudiará los próximos años. Hasta donde sí irá la sobrina de la Reina Letizia será a Granada, donde pasará unos días de vacaciones con su novio. Además, también ha dejado claro que acudirá también unos días a Asturias, la tierra de su familia materna, pero de momento no tiene claras las fechas.