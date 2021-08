Blanca de Borbón defiende al ultranza a su ‘primita’ Carla Vigo

Gente

Entrevista

La sobrina más polémica de la Reina Letizia, Carla Vigo, ha encontrado en Blanca de Borbón, prima del Rey don Juan Carlos, a su más firme defensora. La hija del fallecido Leandro de Borbón sale al paso de los detractores de la ‘perrera’ Carla, a la que algunos empiezan a calificar como ‘la oveja negra de la familia’, sobre todo después de contemplar sus atrevidos vídeos de Instagram, que no gustan a su tía ni a su abuelo Jesús Ortiz.

Pues bien, Blanca opina que “es intolerable que ataquen a esta pobre niña, que perdió a su madre de una manera dramática y ha estado muy desprotegida, y me parece muy mal que, ahora que se la ve feliz, con su novio, hasta creo que vive con su chico, que quiere estudiar un curso de Interpretación y danza en París... le pongan tantas zancadillas. Tiene derecho a divertirse, no hace mal a nadie. Que la dejen en paz. Y su tía Letizia tendría que ser más comprensiva con Carla, ayudarla y darle cariño, propiciar encuentros con sus hijas, Leonor y Sofía, porque las tres son primas. Yo defiendo a Carla a muerte porque es una buena niña. Y está un poco perdida. No entiendo que la critiquen porque le guste divertirse. ¿No hacen lo mismo Froilán y Victoria Federica?”.

Carla Vigo conecta con Amor Romeira y Carolina Sobe en un programa de Mediaset

-¿Justifica sus ‘perreo”, que en alguna publicación califican como “escandalosos”?

-Cualquier joven de su edad hace lo mismo, se divierte con su novio y se lo pasa bien. No los veo escandalosos. Pero como Carla es sobrina de la Reina la miran con lupa y la atacan inconscientemente. Me parece totalmente injusto. Le repito que su tía debería estar más pendiente de ella. La madre de Carla se quitó la vida y fue un gran trauma para ella. Hay que ayudarla y no criticarla gratuitamente. Ya tiene bastante con el dolor que le produjo aquel adiós tan trágico de su madre. No hay derecho a que la traten mal…

-¿Conoce personalmente a Carla?

-Por mediación de un amigo común estamos en contacto telefónico. Me cae muy bien, me produce ternura y siento la necesidad de protegerla…

Hay que recordar que Blanca y Letizia no tienen la menor relación, pero a la primera le gustaría poder hablar con la segunda sobre la situación de Carla. Ahí queda la petición. Ya veremos si la Reina la acepta.