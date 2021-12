La princesa Leonor se pierde las ‘minivacaciones’ familiares con la Reina Letizia

Gente

Por fin la pandemia de coronavirus ha dado un respiro y se permiten de nuevo en el puente de diciembre los desplazamientos por toda España y parte de Europa. Miles de ciudadanos han emprendido su viaje particular por la península, el viejo continente o más allá del Mar Atlántico, y en el caso de los Reyes, don Felipe y doña Letizia, podrían no haber sido diferente. Al tratarse de unas vacaciones de índole privada, Casa Real no tiene obligación alguna de informar de los planes de Sus Majestades, pero es vox pópuli que suelen disfrutar de una escapada familiar cuando llegan los festivos del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción.

En años anteriores se ha podido ver a los Reyes Felipe VI y Letizia ante un panorama invernal en Baqueira, pero la opinión de la consorte ha ido ganando terreno poco a poco y en los últimos tiempos prefiere desentenderse de las tradiciones de la Corona y lleva a cabo un viaje con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, mientras su esposo practica esquí en la sierra madrileña. Sin embargo, este año peligra el viaje de la asturiana con la heredera al trono y su hermana pequeña, puesto que la primera sigue inmersa en sus estudios de bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales.

Mientras que en España se disfruta de dos días festivos seguidos de un fin de semana, lo que se conoce popularmente como ‘puente’, en Reino Unido se mantienen los días lectivos con normalidad. La princesa Leonor se pierde así estas minivacaciones familiares previstas en la agenda de la Corona, puesto que ni el jefe de Estado ni su consorte tienen prevista ninguna actividad hasta el próximo jueves 9 de diciembre, cuando doña Letizia asista a los eventos previstos en el Caixa Forum de Madrid por el 75º aniversario de UNICEF. Solo ellos saben qué harán en su tiempo libre, pero está claro que la heredera al trono, por razones lectivas, no entra dentro de sus planes.

En cualquier caso, se espera que la heredera regrese a España en poco tiempo, para disfrutar junto a su familia de las vacaciones de Navidad. En Reino Unido, este periodo de descanso lectivo suele comenzar en la veintena de diciembre y se alarga hasta la primera semana de enero, prácticamente igual que sucede en nuestro país.