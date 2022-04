Casa real: ¿Sin foto “royal” de la Pascua en Mallorca?

Dos años de pandemia después, se esperaba que esta Semana Santa se retomara una tradición dentro de la Familia Real: la asistencia de los Reyes y de sus hijas en compañía de la Reina Emérita a la misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca, el próximo domingo, 17 de abril. Sin embargo, y a día de hoy, no parece que esa imagen se vaya a producir. A pesar de que se trata de un acto privado que no suele aparecer en la agenda oficial de la Casa del Rey, desde Zarzuela siempre se transmitía una respuesta positiva cuando se preguntaba sobre la asistencia de Felipe VI, Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía al oficio del Domingo de Resurrección. Este año, el mensaje es diferente: «No está previsto».

La última imagen que se tiene de la Familia Real a las puertas de la Catedral es de 2019, justo un año después de que tuviera lugar ese rifirrafe protagonizado por Doña Letizia y Doña Sofía a la salida del oficio religioso. No les acompañó en ese 2019 Don Juan Carlos, envuelto ya en diferentes escándalos y que un mes después haría pública su decisión de «retirarse de la vida pública por completo». Por eso, y tras levantarse la mayoría de las restricciones sanitarias, en la isla balear se esperaba que los Reyes pasaran parte de sus vacaciones de Semana Santa en el archipiélago tras dos años de ausencia. Todo por ofrecer así una imagen de vuelta a la normalidad.

Iba a ser esta una ocasión única para volver a ver la Princesa de Asturias junto a sus padres y su hermana. En el internado en Gales donde la primogénita de Felipe y Letizia estudia el bachillerato internacional comienza el periodo vacacional de primavera el 14 de abril y Leonor tiene previsto regresar a España unos días. Sin embargo, de las palabras que se transmite desde Casa Real, se desprende que no hay intención de pasar unos días en Mallorca la próxima Semana Santa. ¿El motivo? Desde Zarzuela se desliza que la Guerra de Ucrania y el momento convulso y de crisis que se está atravesando a nivel mundial no son propicios para ofrecer una imagen más relajada y, digamos, social, de los miembros de la Familia Real. ¿Podrían cambiar de opinión? «Es algo que no podemos desmentir, nunca se sabe, pero insistimos: no hay nada previsto a estas alturas», señalan fuentes oficiales.

La reina, los príncipes de Asturias con sus hijas, Leonor y Sofía, y la infanta Elena en la catedral de Palma donde asisten a la misa de Pascua. Imagen de archivo

Doña Sofía, fiel a Marivent

Lo que sí parece más probable es que la Reina Emérita no falle a su cita con la isla, donde acude con frecuencia de manera privada y siempre en compañía de su hermana, la princesa Irene. Parece ser que está confirmada su presencia al tradicional concierto solidario que organiza Proyecto Hombre a favor de la entidad. Con la participación de la Orquesta Sinfónica de las Baleares y la coral de la Universidad de las Islas, el recital, dirigido por Joan Company y que cuenta con Marta Bauzà (soprano) e Isaac Galán (barítono) como solistas principales, tendrá lugar el próximo lunes 11 de abril, y estará presidido por Doña Sofía; es bien sabido que la madre del Rey es una fiel defensora del trabajo que realiza el padre Tomeu Català al frente de la entidad que ayuda a superar las adicciones y son muchas las ocasiones en la que asiste a eventos benéficos organizados por la fundación. Tampoco se descarta que, como en años anteriores, Doña Sofía acuda a alguna de las procesiones que tienen lugar por las calles de Palma.

Un posado menguante

Palma de Mallorca ha sido siempre el lugar perfecto para resumir fotográficamente cómo ha evolucionado, crecido y menguado la Familia Real y, sin duda, la asistencia a la tradicional Misa de Pascua en la Catedral de Palma es un fiel escenario. Por recordar algunos hitos: 2004 fue el año en el que debutaba la por entonces Princesa de Asturias. Doña Letizia acudía como prometida del Príncipe Felipe y, desde entonces, no ha fallado a la cita religiosa –excepto estos dos últimos años con motivo de la pandemia y, en 2007, al estar embarazada de su segunda hija–.

Se fueron sumando progresivamente a los posados familiares la Princesa Leonor y la Infanta Sofía junto al resto de sus primos y ya, desde 2008, comenzaron a contabilizarse bajas. La primera fue la ausencia de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar, tras su divorcio; después, en 2009, vendría la de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y ya desde 2019, sin el Rey Juan Carlos. Una foto de familia menguante.