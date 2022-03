Menos de un mes para el regreso de la Princesa Leonor a España

Desde su marcha a Gales el pasado mes de agosto, donde cursa bachillerato internacional en el internado UWC Atlantic College, han sido contadas las ocasiones que la Princesa Leonor ha regresado a nuestro país. Normalmente siempre coincidiendo con vacaciones escolares. Las primeras coincidieron con la entrega de los Premios Princesa de Asturias y, posteriormente, en Navidad. Por primera vez este año, se perdía el tradicional Roscón de Reyes en casa de su abuelo materno, Jesús Ortiz, ya que el día 5 ya habían comenzado las clases en su internado. De hecho, este año no se captaron imágenes de ningún miembro de la Familia Real llegando a casa del veterano periodista.

La princesa de Asturias Leonor de Borbón y Sofía de Borbón asisten al evento "Un arbol por Europa" en Hayedo de Montejo, Madrid, el miércoles 14 de julio de 2021. FOTO: Chema Clares GTRES

Pero parece que ya hay fecha marcada en el calendario para el regreso de Leonor a España, según publica hoy “Semana”. Será el próximo 14 de abril, fecha en la que UWC Atlantic College inicia las vacaciones de primavera y que se prolongan hasta el 24. Estos días coinciden con el final de la Semana Santa en España, por lo que se espera que la Princesa coja un avión para reencontrarse esos días con sus padres y con su hermana, la Infanta Sofía, que seguro la echa mucho de menos, ya que las dos niñas están muy unidas.

Como en otras ocasiones, coincidiendo con el regreso de la Princesa, no ha previsto ningún acto importante en la agenda de los Reyes para estos días. Desde hace un par de años, debido a la pandemia del coronavirus, la Familia Real no acude a Mallorca a la tradicional Misa de Pascua, y este año aún no hay confirmación de su asistencia o no a esta liturgia.