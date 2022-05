De la tensa reunión de cuatro horas entre Reyes (el Emérito y el Jefe del Estado) ha trascendido que las próximas visitas a España de Don Juan Carlos estarán regidas por su carácter absolutamente privado. Nada de shows. Estarán marcadas por un protocolo institucional basado en la prudencia y el decoro público. El Rey Hijo no solo riñó al Rey Padre: cuentan que además le ha puesto deberes para hacer en Abu Dabi, deberes inspirados por la Moncloa para estabilizar la dañada Institución. He aquí algunos puntos del protocolo que Don Juan Carlos estudiará en su residencia estable junto al mar: 1) Prohibido usar jets privados. En la próxima visita deberá volar a España vía Iberia. Para evitar selfies con los pasajeros, podrá viajar en la cabina del piloto. 2) Si decide presenciar en junio el Campeonato Mundial de Vela en Sanxenxo lo hará de manera submarina, esto es, vestido de hombre rana o buzo. Así esquivará las cámaras de TV. 3) No visitará más la Zarzuela. En todo caso se comunicará con Felipe VI por whatsapp y por una línea segura. 4) Vivirá en residencias privadas cuya ubicación no se filtrará en ningún caso a la Prensa. Se le aconseja fincas del interior con grandes medidas de seguridad o búnkeres.

Ante las posibles ofertas millonarias al Rey Padre por parte de diversos «realities», la Zarzuela le ha prohibido rigurosamente la participación en ningún programa de televisión o hacer declaraciones a los medios, por mínimas que éstas sean, incluso los saludos cordiales. Cuentan que se hizo especial mención a «MasterChef», sabedor Felipe VI de que al Emérito se le dan muy bien los huevos rotos de Lucio y le place demostrarlo.

Esto, por ahora y hasta nuevo aviso.